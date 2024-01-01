20 Filipinler pesosundan Pakistan rupisine

Reel döviz kuru ile PHP → PKR çevirin

1,000₱ PHP = 4,738₨ PKR

07:55 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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PHP → PKR çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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PKR
1 PHP → PKRSon 30 günSon 90 gün
Yüksek4,83265,0052
Düşük4,71944,7194
Ortalama4,76324,8803
Değişim-1.92%-3.88%
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1 PHP → PKR istatistikleri

PHP → PKR kurunun performansı son 30 günde en yüksek 4,8326, en düşük 4,7194 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 4,7632 oldu. PHP → PKR kurundaki değişiklik -1.92 değerindeydi.

PHP → PKR kurunun performansı son 90 günde en yüksek 5,0052, en düşük 4,7194 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 4,8803 oldu. PHP → PKR kurundaki değişiklik -3.88 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiPHP - PKR tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDCADEURAUDGBPKRWJPYCNY
1 USD11,4090,9481,5490,7921.398,14154,5357,244
1 CAD0,70910,6731,0990,562991,976109,6425,14
1 EUR1,0551,48611,6330,8351.474,55162,997,64
1 AUD0,6460,910,61210,511902,70999,7764,677

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Filipinler pesosundan Pakistan rupisine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak PHP ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak PKR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut PHP → PKR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Filipinler pesosu için en iyi döviz çiftleri

PHP → USD

PHP → CAD

PHP → EUR

PHP → AUD

PHP → GBP

PHP → KRW

PHP → JPY

PHP → CNY

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Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Filipinler Pesosu / Pakistan Rupisi
1 PHP4,73772 PKR
5 PHP23,68860 PKR
10 PHP47,37720 PKR
20 PHP94,75440 PKR
50 PHP236,88600 PKR
100 PHP473,77200 PKR
250 PHP1.184,43000 PKR
500 PHP2.368,86000 PKR
1000 PHP4.737,72000 PKR
2000 PHP9.475,44000 PKR
5000 PHP23.688,60000 PKR
10000 PHP47.377,20000 PKR
Çevrim kurları Pakistan Rupisi / Filipinler Pesosu
1 PKR0,21107 PHP
5 PKR1,05536 PHP
10 PKR2,11072 PHP
20 PKR4,22144 PHP
50 PKR10,55360 PHP
100 PKR21,10720 PHP
250 PKR52,76800 PHP
500 PKR105,53600 PHP
1000 PKR211,07200 PHP
2000 PKR422,14400 PHP
5000 PKR1.055,36000 PHP
10000 PKR2.110,72000 PHP