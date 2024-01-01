1 Pakistan rupisinden Filipinler pesosuna

Reel döviz kuru ile PKR → PHP çevirin

1,000₨ PKR = 0,2111₱ PHP

11:25 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
Döviz kurunu takip edin

Bu para birimleri arasında para gönderemiyoruz

Bunun üzerinde çalışıyoruz. Haber almak için kaydolun ve en kısa zamanda size haber verelim.

Mümkün olduğunda bildirim alın

PKR → PHP çevrim grafiği

0

Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

Daha iyi bir kur mu bekliyorsunuz?

Şimdi bir bildirim ayarlayın ve kur daha iyi olduğunda size haber verelim. Ayrıca günlük özetlerimizle en yeni haberlerimizi asla kaçırmazsınız.

PHP
1 PKR → PHPSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,21190,2119
Düşük0,20690,1998
Ortalama0,21000,2050
Değişim1.99%4.07%
Tüm geçmişi görüntüleyin

1 PKR → PHP istatistikleri

PKR → PHP kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,2119, en düşük 0,2069 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,2100 oldu. PKR → PHP kurundaki değişiklik 1.99 değerindeydi.

PKR → PHP kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,2119, en düşük 0,1998 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,2050 oldu. PKR → PHP kurundaki değişiklik 4.07 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiPKR - PHP tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDEURINRGBPAEDCADSARTRY
1 USD10,94984,4120,7923,6731,4093,75434,535
1 EUR1,054188,9750,8353,8711,4853,95736,402
1 INR0,0120,01110,0090,0440,0170,0440,409
1 GBP1,2621,197106,54114,6361,7784,73843,589

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Pakistan rupisinden Filipinler pesosuna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak PKR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak PHP seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut PKR → PHP kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Pakistan rupisi için en iyi döviz çiftleri

PKR → USD

PKR → EUR

PKR → INR

PKR → GBP

PKR → AED

PKR → CAD

PKR → SAR

PKR → TRY

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Pakistan Rupisi / Filipinler Pesosu
1 PKR0,21114 PHP
5 PKR1,05571 PHP
10 PKR2,11142 PHP
20 PKR4,22284 PHP
50 PKR10,55710 PHP
100 PKR21,11420 PHP
250 PKR52,78550 PHP
500 PKR105,57100 PHP
1000 PKR211,14200 PHP
2000 PKR422,28400 PHP
5000 PKR1.055,71000 PHP
10000 PKR2.111,42000 PHP
Çevrim kurları Filipinler Pesosu / Pakistan Rupisi
1 PHP4,73614 PKR
5 PHP23,68070 PKR
10 PHP47,36140 PKR
20 PHP94,72280 PKR
50 PHP236,80700 PKR
100 PHP473,61400 PKR
250 PHP1.184,03500 PKR
500 PHP2.368,07000 PKR
1000 PHP4.736,14000 PKR
2000 PHP9.472,28000 PKR
5000 PHP23.680,70000 PKR
10000 PHP47.361,40000 PKR