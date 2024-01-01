20 филиппинских песо в пакистанские рупии

Сконвертируйте PHP в PKR по реальному обменному курсу

₱1,000 PHP = ₨4,754 PKR

Среднерыночный курс в 21:59
Отслеживайте обменный курс

Мы не можем отправлять деньги между этими валютами

Мы работаем над этим. Подпишитесь, чтобы получить уведомление, когда переводы этих валют станут возможны.

Получить уведомление, когда мы запустим этот валютный маршрут

График изменения обменного курса PHP к PKR

0

Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

Мы используем реальный среднерыночный курс без скрытых наценок, искажающих реальные комиссии.Узнать больше

В ожидании лучшего обменного курса?

Установите оповещения, и мы сообщим вам, как только курс станет лучше. С нашими ежедневными сводками вы всегда будете в курсе последних новостей.

PKR
1 PHP в PKRПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий4,85725,0052
Низкий4,72484,7248
В среднем4,78924,8940
Изменение-2.09%-2.32%
Посмотреть всю историю

Соотношение 1 PHP к PKR

За последние 30 дней максимальный курс PHP к PKR составил 4,8572, а минимальный — 4,7248. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 4,7892. Изменение курса PHP к PKR в процентном соотношении составило -2.09.

За последние 90 дней максимальный курс PHP к PKR составил 5,0052, а минимальный — 4,7248. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 4,8940. Изменение курса PHP к PKR в процентном соотношении составило -2.32.

Отслеживать рыночные курсыПосмотреть график PHP к PKR

Популярные валюты

 USDCADEURAUDGBPKRWJPYCNY
1 USD11,3910,9331,5190,7741 398152,637,185
1 CAD0,71910,6711,0920,5561 005,03109,7275,165
1 EUR1,0721,49111,6280,831 498,52163,67,701
1 AUD0,6580,9160,61410,51920,373100,4844,73

Остерегайтесь невыгодного обменного курса. Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.

Сравнить курсы валют

Как произвести расчет конвертации из филиппинских песо в пакистанские рупии

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите PHP из выпадающего списка для исходной валюты и PKR из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из PHP в PKR, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для филиппинских песо

PHP в USD

PHP в CAD

PHP в EUR

PHP в AUD

PHP в GBP

PHP в KRW

PHP в JPY

PHP в CNY

Изменить отправляемую валюту конвертера

А вы переплачиваете своему банку?

Банки часто рекламируют бесплатные или дешевые переводы, но при этом добавляют наценки к обменному курсу. С Wise вы получите реальный среднерыночный обменный курс, а значит можете сэкономить деньги на международных переводах.

Сравните нас со своим банкомОтправить деньги с Wise

Загрузите приложение "Currency Converter" (Конвертер валют)

Функции, которые нравятся нашим пользователям:
  • Бесплатно отслеживайте текущие обменные курсы. И никакой рекламы.
  • Сравните лучших поставщиков денежных переводов.
  • Посмотрите, как изменились ставки за последний день или последние 500 дней.
Добавьте валюты, которые вы часто используете (или просто хотите отслеживать), в избранное для удобства. Фунты, доллары, песо — все, что вам угодно.
Скачать в Apple StoreСкачать в Google Play Store
Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Филиппинский песо / Пакистанская рупия
1 PHP4,75413 PKR
5 PHP23,77065 PKR
10 PHP47,54130 PKR
20 PHP95,08260 PKR
50 PHP237,70650 PKR
100 PHP475,41300 PKR
250 PHP1 188,53250 PKR
500 PHP2 377,06500 PKR
1000 PHP4 754,13000 PKR
2000 PHP9 508,26000 PKR
5000 PHP23 770,65000 PKR
10000 PHP47 541,30000 PKR
Обменные курсы Пакистанская рупия / Филиппинский песо
1 PKR0,21034 PHP
5 PKR1,05172 PHP
10 PKR2,10344 PHP
20 PKR4,20688 PHP
50 PKR10,51720 PHP
100 PKR21,03440 PHP
250 PKR52,58600 PHP
500 PKR105,17200 PHP
1000 PKR210,34400 PHP
2000 PKR420,68800 PHP
5000 PKR1 051,72000 PHP
10000 PKR2 103,44000 PHP