2.000 Filipinler pesosundan Papua Yeni Gine kinasına

Reel döviz kuru ile PHP → PGK çevirin

1,000₱ PHP = 0,06752K PGK

07:54 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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PHP → PGK çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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PGK
1 PHP → PGKSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,06830,0703
Düşük0,06700,0670
Ortalama0,06760,0687
Değişim-1.05%-1.71%
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1 PHP → PGK istatistikleri

PHP → PGK kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0683, en düşük 0,0670 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0676 oldu. PHP → PGK kurundaki değişiklik -1.05 değerindeydi.

PHP → PGK kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0703, en düşük 0,0670 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0687 oldu. PHP → PGK kurundaki değişiklik -1.71 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiPHP - PGK tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDCADEURAUDGBPKRWJPYCNY
1 USD11,4090,9481,5490,7921.398,08154,57,244
1 CAD0,7110,6731,0990,562992,003109,6255,14
1 EUR1,0551,48711,6330,8351.474,62162,9557,641
1 AUD0,6460,910,61210,511902,8199,7684,678

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Filipinler pesosundan Papua Yeni Gine kinasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak PHP ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak PGK seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut PHP → PGK kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Filipinler pesosu için en iyi döviz çiftleri

PHP → USD

PHP → CAD

PHP → EUR

PHP → AUD

PHP → GBP

PHP → KRW

PHP → JPY

PHP → CNY

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Filipinler Pesosu / Papua Yeni Gine Kinası
1 PHP0,06752 PGK
5 PHP0,33758 PGK
10 PHP0,67515 PGK
20 PHP1,35031 PGK
50 PHP3,37577 PGK
100 PHP6,75153 PGK
250 PHP16,87883 PGK
500 PHP33,75765 PGK
1000 PHP67,51530 PGK
2000 PHP135,03060 PGK
5000 PHP337,57650 PGK
10000 PHP675,15300 PGK
Çevrim kurları Papua Yeni Gine Kinası / Filipinler Pesosu
1 PGK14,81150 PHP
5 PGK74,05750 PHP
10 PGK148,11500 PHP
20 PGK296,23000 PHP
50 PGK740,57500 PHP
100 PGK1.481,15000 PHP
250 PGK3.702,87500 PHP
500 PGK7.405,75000 PHP
1000 PGK14.811,50000 PHP
2000 PGK29.623,00000 PHP
5000 PGK74.057,50000 PHP
10000 PGK148.115,00000 PHP