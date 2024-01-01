10 Filipinler pesosundan Yeni Zelanda dolarına

Reel döviz kuru ile PHP → NZD çevirin

1,000₱ PHP = 0,02913$ NZD

07:47 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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PHP → NZD çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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NZD
1 PHP → NZDSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,02910,0291
Düşük0,02850,0281
Ortalama0,02870,0287
Değişim1.80%1.45%
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1 PHP → NZD istatistikleri

PHP → NZD kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0291, en düşük 0,0285 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0287 oldu. PHP → NZD kurundaki değişiklik 1.80 değerindeydi.

PHP → NZD kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0291, en düşük 0,0281 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0287 oldu. PHP → NZD kurundaki değişiklik 1.45 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiPHP - NZD tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDCADEURAUDGBPKRWJPYCNY
1 USD11,410,9481,5490,7921.397,64154,6257,244
1 CAD0,70910,6731,0990,562991,48109,695,139
1 EUR1,0551,48711,6330,8351.473,88163,0657,639
1 AUD0,6460,910,61210,511902,38699,8344,677

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Filipinler pesosundan Yeni Zelanda dolarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak PHP ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak NZD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut PHP → NZD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Filipinler pesosu için en iyi döviz çiftleri

PHP → USD

PHP → CAD

PHP → EUR

PHP → AUD

PHP → GBP

PHP → KRW

PHP → JPY

PHP → CNY

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Filipinler Pesosu / Yeni Zelanda Doları
1 PHP0,02913 NZD
5 PHP0,14567 NZD
10 PHP0,29134 NZD
20 PHP0,58267 NZD
50 PHP1,45669 NZD
100 PHP2,91337 NZD
250 PHP7,28342 NZD
500 PHP14,56685 NZD
1000 PHP29,13370 NZD
2000 PHP58,26740 NZD
5000 PHP145,66850 NZD
10000 PHP291,33700 NZD
Çevrim kurları Yeni Zelanda Doları / Filipinler Pesosu
1 NZD34,32450 PHP
5 NZD171,62250 PHP
10 NZD343,24500 PHP
20 NZD686,49000 PHP
50 NZD1.716,22500 PHP
100 NZD3.432,45000 PHP
250 NZD8.581,12500 PHP
500 NZD17.162,25000 PHP
1000 NZD34.324,50000 PHP
2000 NZD68.649,00000 PHP
5000 NZD171.622,50000 PHP
10000 NZD343.245,00000 PHP