500 Yeni Zelanda dolarından Filipinler pesosuna

Reel döviz kuru ile NZD → PHP çevirin

500 nzd
16988.60 php

1.00000 NZD = 33.97720 PHP

20:59 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edinPara gönderin
Yurt dışına para gönderirken tasarruf edin

NZD → PHP çevrim grafiği

Bir dakika öncesi itibariyle 1 NZD → 0 PHP
Reel piyasa kuru

Daha iyi bir kur mu bekliyorsunuz?

Şimdi bir bildirim ayarlayın ve kur daha iyi olduğunda size haber verelim. Ayrıca günlük özetlerimizle en yeni haberlerimizi asla kaçırmazsınız.

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86641.057587.80951.435931.643740.9674518.4173
1GBP1.154211.2204101.3361.657121.896951.1166321.2544
1USD0.94560.819403183.0351.357851.554360.9149517.4159
1INR0.01138830.009868170.012043110.01635270.01871940.01101880.209742

Kötü döviz kurlarına dikkat edin.Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Yeni Zelanda dolarından Filipinler pesosuna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak NZD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak PHP seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut NZD → PHP kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Top currency pairings for Yeni Zelanda doları

NZD → USD

NZD → AUD

NZD → GBP

NZD → EUR

NZD → INR

NZD → CAD

NZD → CHF

NZD → JPY

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin
plane
Çevrim kurları Yeni Zelanda Doları / Filipinler Pesosu
1 NZD33.97720 PHP
5 NZD169.88600 PHP
10 NZD339.77200 PHP
20 NZD679.54400 PHP
50 NZD1698.86000 PHP
100 NZD3397.72000 PHP
250 NZD8494.30000 PHP
500 NZD16988.60000 PHP
1000 NZD33977.20000 PHP
2000 NZD67954.40000 PHP
5000 NZD169886.00000 PHP
10000 NZD339772.00000 PHP
Çevrim kurları Filipinler Pesosu / Yeni Zelanda Doları
1 PHP0.02943 NZD
5 PHP0.14716 NZD
10 PHP0.29431 NZD
20 PHP0.58863 NZD
50 PHP1.47158 NZD
100 PHP2.94315 NZD
250 PHP7.35787 NZD
500 PHP14.71575 NZD
1000 PHP29.43150 NZD
2000 PHP58.86300 NZD
5000 PHP147.15750 NZD
10000 PHP294.31500 NZD