2000 Filipinler pesosundan Maldivler rufiyaasına

Reel döviz kuru ile PHP → MVR çevirin

1.000₱ PHP = 0.2602MVR MVR

07:30 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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PHP → MVR çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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MVR
1 PHP → MVRSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0.26770.2774
Düşük0.25900.2590
Ortalama0.26300.2689
Değişim-2.83%-4.61%
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1 PHP → MVR istatistikleri

PHP → MVR kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0.2677, en düşük 0.2590 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0.2630 oldu. PHP → MVR kurundaki değişiklik -2.83 değerindeydi.

PHP → MVR kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0.2774, en düşük 0.2590 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0.2689 oldu. PHP → MVR kurundaki değişiklik -4.61 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiPHP - MVR tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDCADEURAUDGBPKRWJPYCNY
1 USD11.410050.948751.548830.7922361398.05154.7057.24395
1 CAD0.70919510.672861.098420.56185991.49109.7165.13737
1 EUR1.0541.4861911.632460.8350251473.54163.067.63512
1 AUD0.645650.9103990.61257110.511507902.65199.88534.67706

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Filipinler pesosundan Maldivler rufiyaasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak PHP ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak MVR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut PHP → MVR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Filipinler pesosu için en iyi döviz çiftleri

PHP → USD

PHP → CAD

PHP → EUR

PHP → AUD

PHP → GBP

PHP → KRW

PHP → JPY

PHP → CNY

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Filipinler Pesosu / Maldivler Rufiyaası
1 PHP0.26015 MVR
5 PHP1.30076 MVR
10 PHP2.60151 MVR
20 PHP5.20302 MVR
50 PHP13.00755 MVR
100 PHP26.01510 MVR
250 PHP65.03775 MVR
500 PHP130.07550 MVR
1000 PHP260.15100 MVR
2000 PHP520.30200 MVR
5000 PHP1300.75500 MVR
10000 PHP2601.51000 MVR
Çevrim kurları Maldivler Rufiyaası / Filipinler Pesosu
1 MVR3.84392 PHP
5 MVR19.21960 PHP
10 MVR38.43920 PHP
20 MVR76.87840 PHP
50 MVR192.19600 PHP
100 MVR384.39200 PHP
250 MVR960.98000 PHP
500 MVR1921.96000 PHP
1000 MVR3843.92000 PHP
2000 MVR7687.84000 PHP
5000 MVR19219.60000 PHP
10000 MVR38439.20000 PHP