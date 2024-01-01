5 Maldivler rufiyaasından Filipinler pesosuna

Reel döviz kuru ile MVR → PHP çevirin

5 mvr
18,15 php

1.00000 MVR = 3.62955 PHP

05:46 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Wise

Yurt dışında gizli ücretler olmadan para harcayın

Loading

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8552151.0760589.33011.450781.650510.94802518.347
1 GBP1.169311.25825104.4561.696441.929981.1085221.4535
1 USD0.92930.794755183.01671.348251.533860.8810517.0503
1 INR0.01119440.009573430.012045810.01624070.01847650.01061290.205384

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Maldivler rufiyaasından Filipinler pesosuna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak MVR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak PHP seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut MVR → PHP kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Maldivler rufiyaası için en iyi döviz çiftleri

MVR → USD

MVR → ZAR

MVR → EUR

MVR → AUD

MVR → CAD

MVR → GBP

MVR → INR

MVR → SGD

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Maldivler Rufiyaası / Filipinler Pesosu
1 MVR3.62955 PHP
5 MVR18.14775 PHP
10 MVR36.29550 PHP
20 MVR72.59100 PHP
50 MVR181.47750 PHP
100 MVR362.95500 PHP
250 MVR907.38750 PHP
500 MVR1814.77500 PHP
1000 MVR3629.55000 PHP
2000 MVR7259.10000 PHP
5000 MVR18147.75000 PHP
10000 MVR36295.50000 PHP
Çevrim kurları Filipinler Pesosu / Maldivler Rufiyaası
1 PHP0.27552 MVR
5 PHP1.37758 MVR
10 PHP2.75516 MVR
20 PHP5.51032 MVR
50 PHP13.77580 MVR
100 PHP27.55160 MVR
250 PHP68.87900 MVR
500 PHP137.75800 MVR
1000 PHP275.51600 MVR
2000 PHP551.03200 MVR
5000 PHP1377.58000 MVR
10000 PHP2755.16000 MVR