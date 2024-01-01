1 Filipinler pesosundan Mauritius rupisine

Reel döviz kuru ile PHP → MUR çevirin

1,000₱ PHP = 0,7920₨ MUR

07:30 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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PHP → MUR çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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MUR
1 PHP → MURSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,80810,8276
Düşük0,78420,7842
Ortalama0,79420,8100
Değişim-1.94%-3.01%
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1 PHP → MUR istatistikleri

PHP → MUR kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,8081, en düşük 0,7842 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,7942 oldu. PHP → MUR kurundaki değişiklik -1.94 değerindeydi.

PHP → MUR kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,8276, en düşük 0,7842 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,8100 oldu. PHP → MUR kurundaki değişiklik -3.01 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiPHP - MUR tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDCADEURAUDGBPKRWJPYCNY
1 USD11,410,9491,5490,7921.398,09154,7057,244
1 CAD0,70910,6731,0990,562991,588109,7245,138
1 EUR1,0541,48611,6330,8351.473,66163,0657,636
1 AUD0,6460,910,61310,512902,67799,8854,677

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Filipinler pesosundan Mauritius rupisine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak PHP ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak MUR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut PHP → MUR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Filipinler pesosu için en iyi döviz çiftleri

PHP → USD

PHP → CAD

PHP → EUR

PHP → AUD

PHP → GBP

PHP → KRW

PHP → JPY

PHP → CNY

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Filipinler Pesosu / Mauritius Rupisi
1 PHP0,79202 MUR
5 PHP3,96010 MUR
10 PHP7,92019 MUR
20 PHP15,84038 MUR
50 PHP39,60095 MUR
100 PHP79,20190 MUR
250 PHP198,00475 MUR
500 PHP396,00950 MUR
1000 PHP792,01900 MUR
2000 PHP1.584,03800 MUR
5000 PHP3.960,09500 MUR
10000 PHP7.920,19000 MUR
Çevrim kurları Mauritius Rupisi / Filipinler Pesosu
1 MUR1,26260 PHP
5 MUR6,31300 PHP
10 MUR12,62600 PHP
20 MUR25,25200 PHP
50 MUR63,13000 PHP
100 MUR126,26000 PHP
250 MUR315,65000 PHP
500 MUR631,30000 PHP
1000 MUR1.262,60000 PHP
2000 MUR2.525,20000 PHP
5000 MUR6.313,00000 PHP
10000 MUR12.626,00000 PHP