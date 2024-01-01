10 bin Mauritius rupisinden Filipinler pesosuna

Reel döviz kuru ile MUR → PHP çevirin

10.000 mur
12.120,30 php

1,000 MUR = 1,212 PHP

20:59 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8551,06488,9691,4661,6470,97317,712
1 GBP1,1711,245104,0941,7151,9271,13820,724
1 USD0,940,803183,6091,3771,5470,91416,645
1 INR0,0110,010,01210,0160,0190,0110,199

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Mauritius rupisinden Filipinler pesosuna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak MUR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak PHP seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut MUR → PHP kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Mauritius rupisi için en iyi döviz çiftleri

MUR → USD

MUR → GBP

MUR → EUR

MUR → AUD

MUR → ZAR

MUR → CAD

MUR → SGD

MUR → INR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Mauritius Rupisi / Filipinler Pesosu
1 MUR1,21203 PHP
5 MUR6,06015 PHP
10 MUR12,12030 PHP
20 MUR24,24060 PHP
50 MUR60,60150 PHP
100 MUR121,20300 PHP
250 MUR303,00750 PHP
500 MUR606,01500 PHP
1000 MUR1.212,03000 PHP
2000 MUR2.424,06000 PHP
5000 MUR6.060,15000 PHP
10000 MUR12.120,30000 PHP
Çevrim kurları Filipinler Pesosu / Mauritius Rupisi
1 PHP0,82507 MUR
5 PHP4,12533 MUR
10 PHP8,25065 MUR
20 PHP16,50130 MUR
50 PHP41,25325 MUR
100 PHP82,50650 MUR
250 PHP206,26625 MUR
500 PHP412,53250 MUR
1000 PHP825,06500 MUR
2000 PHP1.650,13000 MUR
5000 PHP4.125,32500 MUR
10000 PHP8.250,65000 MUR