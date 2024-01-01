Filipinler pesosundan Bulgar levasına

Reel döviz kuru ile PHP → BGN çevirin

1.000 php
32,47 bgn

1.00000 PHP = 0.03247 BGN

17:15 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Wise

Yurt dışında gizli ücretler olmadan para harcayın

Loading

Popüler para birimleri

 USDCADEURAUDGBPKRWJPYCNY
1 USD11.349250.92931.536220.7948181332.02150.1957.1936
1 CAD0.74115210.6887711.138570.589081987.23111.3175.33155
1 EUR1.076051.4518611.653050.85531433.32161.6157.74067
1 AUD0.650950.8782940.60494410.517387867.07897.76944.68267

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Filipinler pesosundan Bulgar levasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak PHP ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak BGN seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut PHP → BGN kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Filipinler pesosu için en iyi döviz çiftleri

PHP → USD

PHP → CAD

PHP → EUR

PHP → AUD

PHP → GBP

PHP → KRW

PHP → JPY

PHP → CNY

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Filipinler Pesosu / Bulgar Levası
1 PHP0.03247 BGN
5 PHP0.16236 BGN
10 PHP0.32473 BGN
20 PHP0.64946 BGN
50 PHP1.62364 BGN
100 PHP3.24728 BGN
250 PHP8.11820 BGN
500 PHP16.23640 BGN
1000 PHP32.47280 BGN
2000 PHP64.94560 BGN
5000 PHP162.36400 BGN
10000 PHP324.72800 BGN
Çevrim kurları Bulgar Levası / Filipinler Pesosu
1 BGN30.79500 PHP
5 BGN153.97500 PHP
10 BGN307.95000 PHP
20 BGN615.90000 PHP
50 BGN1539.75000 PHP
100 BGN3079.50000 PHP
250 BGN7698.75000 PHP
500 BGN15397.50000 PHP
1000 BGN30795.00000 PHP
2000 BGN61590.00000 PHP
5000 BGN153975.00000 PHP
10000 BGN307950.00000 PHP