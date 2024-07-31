1 Bulgar levasından Filipinler pesosuna

Reel döviz kuru ile BGN → PHP çevirin

1 bgn
32,31 php

1,000лв BGN = 32,31₱ PHP

23:53 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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1 BGN → PHPSon 30 günSon 90 gün
Yüksek32,566632,7388
Düşük32,201131,4130
Ortalama32,437732,2248
Değişim0.33%2.45%
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1 BGN → PHP istatistikleri

BGN → PHP kurunun performansı son 30 günde en yüksek 32,5666, en düşük 32,2011 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 32,4377 oldu. BGN → PHP kurundaki değişiklik 0.33 değerindeydi.

BGN → PHP kurunun performansı son 90 günde en yüksek 32,7388, en düşük 31,4130 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 32,2248 oldu. BGN → PHP kurundaki değişiklik 2.45 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDEURNZDCADAUDSGDGBPZAR
1 USD10,9241,6791,3811,5271,3360,77818,211
1 EUR1,08211,8181,4941,6531,4460,84219,712
1 NZD0,5950,5510,8220,9090,7960,46310,843
1 CAD0,7240,6691,21611,1060,9680,56313,19

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Bulgar levasından Filipinler pesosuna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak BGN ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak PHP seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut BGN → PHP kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Bulgar levası için en iyi döviz çiftleri

BGN → USD

BGN → EUR

BGN → NZD

BGN → CAD

BGN → AUD

BGN → SGD

BGN → GBP

BGN → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Bulgar Levası / Filipinler Pesosu
1 BGN32,31080 PHP
5 BGN161,55400 PHP
10 BGN323,10800 PHP
20 BGN646,21600 PHP
50 BGN1.615,54000 PHP
100 BGN3.231,08000 PHP
250 BGN8.077,70000 PHP
500 BGN16.155,40000 PHP
1000 BGN32.310,80000 PHP
2000 BGN64.621,60000 PHP
5000 BGN161.554,00000 PHP
10000 BGN323.108,00000 PHP
Çevrim kurları Filipinler Pesosu / Bulgar Levası
1 PHP0,03095 BGN
5 PHP0,15475 BGN
10 PHP0,30949 BGN
20 PHP0,61899 BGN
50 PHP1,54747 BGN
100 PHP3,09494 BGN
250 PHP7,73735 BGN
500 PHP15,47470 BGN
1000 PHP30,94940 BGN
2000 PHP61,89880 BGN
5000 PHP154,74700 BGN
10000 PHP309,49400 BGN