Bulgar levasından Filipinler pesosuna Geçmiş Döviz Kurları

Bulgar levasından Filipinler pesosuna geçmiş özetine hoş geldiniz. Bu, Bulgar levasından (BGN) Filipinler pesosuna (PHP) döviz kuru geçmişinin özetinin gösterildiği sayfadır. 31-07-2019 ile 31-07-2024 arasındaki 5 yıllık süre boyunca, BGN - PHP için tarihi verilerin detaylarını içerir.

1.000 bgn
32.307,30 php

1,000лв BGN = 32,31₱ PHP

31 Tem 2024 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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Bulgar levası → Filipinler pesosu döviz kuru geçmişi

Bugünün Bulgar levası Filipinler pesosuna döviz kuru şu anda 32,307, dünden bu yana %-0.292 değerinde değişti. Bulgar levası değeri geçtiğimiz hafta boyunca, 7 gün önceki değerine oranla %-0.504 düşüşle görece stabil kaldı.

Geçtiğimiz haftada Bulgar levası Filipinler pesosuna döviz kuru en yüksek değeri 32,523 (25-07-2024) ile en düşük değeri 32,236 (31-07-2024) arasında dalgalandı. En büyük 24 saatlik değer değişimi %-0.208 düşüş ile 30-07-2024 günü gerçekleşti.

31 Temmuz 2024 itibarıyla en iyi para birimleri

 USDEURNZDCADAUDSGDGBPZAR
1 USD10,9241,681,3811,5281,3360,77818,21
1 EUR1,08211,8181,4951,6541,4460,84219,711
1 NZD0,5950,5510,8220,9090,7950,46310,84
1 CAD0,7240,6691,21711,1060,9680,56313,189

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Bulgar levasından Filipinler pesosuna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak BGN ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak PHP seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut BGN → PHP kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

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