Bulgar levasından Güney Afrika randına Geçmiş Döviz Kurları
Bulgar levasından Güney Afrika randına geçmiş özetine hoş geldiniz. Bu, Bulgar levasından (BGN) Güney Afrika randına (ZAR) döviz kuru geçmişinin özetinin gösterildiği sayfadır. 01-08-2019 ile 01-08-2024 arasındaki 5 yıllık süre boyunca, BGN - ZAR için tarihi verilerin detaylarını içerir.
Loading
Bulgar levası → Güney Afrika randı döviz kuru geçmişi
Bugünün Bulgar levası Güney Afrika randına döviz kuru şu anda 10,083, dünden bu yana %-0.429 değerinde değişti. Bulgar levası değeri geçtiğimiz hafta boyunca, 7 gün önceki değerine oranla %-0.882 düşüşle görece stabil kaldı.Geçtiğimiz haftada Bulgar levası Güney Afrika randına döviz kuru en yüksek değeri 10,266 (25-07-2024) ile en düşük değeri 10,055 (31-07-2024) arasında dalgalandı. En büyük 24 saatlik değer değişimi %0.476 artış ile 29-07-2024 günü gerçekleşti.
Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.
Bulgar levasından Güney Afrika randına para çevrimi nasıl yapılır
- 1
Tutarı girin
Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.
- 2
Para birimlerinizi seçin
İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak BGN ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak ZAR seçmek için açılır menüyü tıklayın.
- 3
Bu kadar
Para birimi dönüştürücümüz size mevcut BGN → ZAR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.
Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin
- Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
- En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
- Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.