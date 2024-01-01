Papua Yeni Gine kinasından Polonya zlotisine

Reel döviz kuru ile PGK → PLN çevirin

1.000 pgk
1.076,22 pln

1.00000 PGK = 1.07622 PLN

17:09 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Wise

Yurt dışında gizli ücretler olmadan para harcayın

Loading

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.855281.0761589.32551.451831.653070.94788518.365
1 GBP1.1692111.25825104.4411.697511.93281.1082721.4727
1 USD0.92920.794755183.00471.34911.53610.8808517.0655
1 INR0.0111950.009574810.012047510.01625330.01850620.0106120.205597

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Papua Yeni Gine kinasından Polonya zlotisine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak PGK ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak PLN seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut PGK → PLN kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Papua Yeni Gine kinası için en iyi döviz çiftleri

PGK → USD

PGK → EUR

PGK → GBP

PGK → INR

PGK → JPY

PGK → RUB

PGK → AUD

PGK → ZAR

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Papua Yeni Gine Kinası / Polonya Zlotisi
1 PGK1.07622 PLN
5 PGK5.38110 PLN
10 PGK10.76220 PLN
20 PGK21.52440 PLN
50 PGK53.81100 PLN
100 PGK107.62200 PLN
250 PGK269.05500 PLN
500 PGK538.11000 PLN
1000 PGK1076.22000 PLN
2000 PGK2152.44000 PLN
5000 PGK5381.10000 PLN
10000 PGK10762.20000 PLN
Çevrim kurları Polonya Zlotisi / Papua Yeni Gine Kinası
1 PLN0.92917 PGK
5 PLN4.64587 PGK
10 PLN9.29174 PGK
20 PLN18.58348 PGK
50 PLN46.45870 PGK
100 PLN92.91740 PGK
250 PLN232.29350 PGK
500 PLN464.58700 PGK
1000 PLN929.17400 PGK
2000 PLN1858.34800 PGK
5000 PLN4645.87000 PGK
10000 PLN9291.74000 PGK