Papua Yeni Gine kinasından Norveç kronuna

Reel döviz kuru ile PGK → NOK çevirin

1.000 pgk
2.811,11 nok

1.00000 PGK = 2.81111 NOK

17:09 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Wise

Yurt dışında gizli ücretler olmadan para harcayın

Loading

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.855281.0761589.32551.451831.653070.94788518.365
1 GBP1.1692111.25825104.4411.697511.93281.1082721.4727
1 USD0.92920.794755183.00471.34911.53610.8808517.0655
1 INR0.0111950.009574810.012047510.01625330.01850620.0106120.205597

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Papua Yeni Gine kinasından Norveç kronuna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak PGK ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak NOK seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut PGK → NOK kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Papua Yeni Gine kinası için en iyi döviz çiftleri

PGK → USD

PGK → EUR

PGK → GBP

PGK → INR

PGK → JPY

PGK → RUB

PGK → AUD

PGK → ZAR

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Papua Yeni Gine Kinası / Norveç Kronu
1 PGK2.81111 NOK
5 PGK14.05555 NOK
10 PGK28.11110 NOK
20 PGK56.22220 NOK
50 PGK140.55550 NOK
100 PGK281.11100 NOK
250 PGK702.77750 NOK
500 PGK1405.55500 NOK
1000 PGK2811.11000 NOK
2000 PGK5622.22000 NOK
5000 PGK14055.55000 NOK
10000 PGK28111.10000 NOK
Çevrim kurları Norveç Kronu / Papua Yeni Gine Kinası
1 NOK0.35573 PGK
5 NOK1.77866 PGK
10 NOK3.55731 PGK
20 NOK7.11462 PGK
50 NOK17.78655 PGK
100 NOK35.57310 PGK
250 NOK88.93275 PGK
500 NOK177.86550 PGK
1000 NOK355.73100 PGK
2000 NOK711.46200 PGK
5000 NOK1778.65500 PGK
10000 NOK3557.31000 PGK