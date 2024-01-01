Peru Nuevo solünden Uruguay pesosuna

Reel döviz kuru ile PEN → UYU çevirin

1.000 pen
10.152,50 uyu

1.00000 PEN = 10.15250 UYU

16:57 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8554051.075689.2981.451791.653620.94763518.3683
1 GBP1.1690411.25745104.3961.697241.93321.1078221.4739
1 USD0.92970.79526183.02161.349751.53740.8810517.0773
1 INR0.01119850.009578960.012045110.01625780.0185180.01061230.205697

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Peru Nuevo solünden Uruguay pesosuna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak PEN ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak UYU seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut PEN → UYU kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Peru Nuevo solü için en iyi döviz çiftleri

PEN → USD

PEN → EUR

PEN → GBP

PEN → INR

PEN → JPY

PEN → RUB

PEN → AUD

PEN → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Peru Nuevo Solü / Uruguay Pesosu
1 PEN10.15250 UYU
5 PEN50.76250 UYU
10 PEN101.52500 UYU
20 PEN203.05000 UYU
50 PEN507.62500 UYU
100 PEN1015.25000 UYU
250 PEN2538.12500 UYU
500 PEN5076.25000 UYU
1000 PEN10152.50000 UYU
2000 PEN20305.00000 UYU
5000 PEN50762.50000 UYU
10000 PEN101525.00000 UYU
Çevrim kurları Uruguay Pesosu / Peru Nuevo Solü
1 UYU0.09850 PEN
5 UYU0.49249 PEN
10 UYU0.98498 PEN
20 UYU1.96995 PEN
50 UYU4.92488 PEN
100 UYU9.84977 PEN
250 UYU24.62442 PEN
500 UYU49.24885 PEN
1000 UYU98.49770 PEN
2000 UYU196.99540 PEN
5000 UYU492.48850 PEN
10000 UYU984.97700 PEN