Peru Nuevo solünden Moritanya ouguiyasına

Reel döviz kuru ile PEN → MRU çevirin

1.000 pen
10.354,30 mru

1.00000 PEN = 10.35430 MRU

16:51 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.855421.0757589.31091.452421.65360.94772518.3775
1 GBP1.1690211.25755104.4041.697881.933061.1079121.4832
1 USD0.92960.795197183.0221.350151.537160.8810517.0834
1 INR0.01119680.009578150.01204510.01626260.01851510.01061220.20577

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Peru Nuevo solünden Moritanya ouguiyasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak PEN ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak MRU seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut PEN → MRU kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Peru Nuevo solü için en iyi döviz çiftleri

PEN → USD

PEN → EUR

PEN → GBP

PEN → INR

PEN → JPY

PEN → RUB

PEN → AUD

PEN → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Peru Nuevo Solü / Moritanya Ouguiyası
1 PEN10.35430 MRU
5 PEN51.77150 MRU
10 PEN103.54300 MRU
20 PEN207.08600 MRU
50 PEN517.71500 MRU
100 PEN1035.43000 MRU
250 PEN2588.57500 MRU
500 PEN5177.15000 MRU
1000 PEN10354.30000 MRU
2000 PEN20708.60000 MRU
5000 PEN51771.50000 MRU
10000 PEN103543.00000 MRU
Çevrim kurları Moritanya Ouguiyası / Peru Nuevo Solü
1 MRU0.09658 PEN
5 MRU0.48289 PEN
10 MRU0.96578 PEN
20 MRU1.93157 PEN
50 MRU4.82892 PEN
100 MRU9.65783 PEN
250 MRU24.14458 PEN
500 MRU48.28915 PEN
1000 MRU96.57830 PEN
2000 MRU193.15660 PEN
5000 MRU482.89150 PEN
10000 MRU965.78300 PEN