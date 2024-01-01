5 Moritanya ouguiyasından Peru Nuevo solüne

Reel döviz kuru ile MRU → PEN çevirin

5 mru
0,47 pen

1,000 MRU = 0,09348 PEN

20:01 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8551,06488,9691,4661,6470,97317,712
1 GBP1,1711,245104,0941,7151,9271,13820,724
1 USD0,940,803183,6091,3771,5470,91416,645
1 INR0,0110,010,01210,0160,0190,0110,199

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Moritanya ouguiyasından Peru Nuevo solüne para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak MRU ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak PEN seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut MRU → PEN kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Moritanya ouguiyası için en iyi döviz çiftleri

MRU → USD

MRU → EUR

MRU → GBP

MRU → INR

MRU → JPY

MRU → RUB

MRU → AUD

MRU → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Moritanya Ouguiyası / Peru Nuevo Solü
1 MRU0,09348 PEN
5 MRU0,46739 PEN
10 MRU0,93477 PEN
20 MRU1,86954 PEN
50 MRU4,67386 PEN
100 MRU9,34772 PEN
250 MRU23,36930 PEN
500 MRU46,73860 PEN
1000 MRU93,47720 PEN
2000 MRU186,95440 PEN
5000 MRU467,38600 PEN
10000 MRU934,77200 PEN
Çevrim kurları Peru Nuevo Solü / Moritanya Ouguiyası
1 PEN10,69780 MRU
5 PEN53,48900 MRU
10 PEN106,97800 MRU
20 PEN213,95600 MRU
50 PEN534,89000 MRU
100 PEN1.069,78000 MRU
250 PEN2.674,45000 MRU
500 PEN5.348,90000 MRU
1000 PEN10.697,80000 MRU
2000 PEN21.395,60000 MRU
5000 PEN53.489,00000 MRU
10000 PEN106.978,00000 MRU