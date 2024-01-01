Peru Nuevo solünden Kırgızistan somuna

Reel döviz kuru ile PEN → KGS çevirin

1.000 pen
23.104,30 kgs

1.00000 PEN = 23.10430 KGS

16:49 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Wise

Yurt dışında gizli ücretler olmadan para harcayın

Loading

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8554251.0758589.31571.452131.653250.94786518.3761
1 GBP1.1690111.2577104.4131.697581.932691.1080621.4821
1 USD0.92950.795102183.01871.349751.536690.8810517.0805
1 INR0.01119620.009577390.012045510.01625840.01851010.01061270.205743

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Peru Nuevo solünden Kırgızistan somuna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak PEN ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak KGS seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut PEN → KGS kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Peru Nuevo solü için en iyi döviz çiftleri

PEN → USD

PEN → EUR

PEN → GBP

PEN → INR

PEN → JPY

PEN → RUB

PEN → AUD

PEN → ZAR

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Peru Nuevo Solü / Kırgızistan Somu
1 PEN23.10430 KGS
5 PEN115.52150 KGS
10 PEN231.04300 KGS
20 PEN462.08600 KGS
50 PEN1155.21500 KGS
100 PEN2310.43000 KGS
250 PEN5776.07500 KGS
500 PEN11552.15000 KGS
1000 PEN23104.30000 KGS
2000 PEN46208.60000 KGS
5000 PEN115521.50000 KGS
10000 PEN231043.00000 KGS
Çevrim kurları Kırgızistan Somu / Peru Nuevo Solü
1 KGS0.04328 PEN
5 KGS0.21641 PEN
10 KGS0.43282 PEN
20 KGS0.86564 PEN
50 KGS2.16410 PEN
100 KGS4.32819 PEN
250 KGS10.82048 PEN
500 KGS21.64095 PEN
1000 KGS43.28190 PEN
2000 KGS86.56380 PEN
5000 KGS216.40950 PEN
10000 KGS432.81900 PEN