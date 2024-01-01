Panama balboasından Ürdün dinarına

Reel döviz kuru ile PAB → JOD çevirin

1.000 pab
708,700 jod

1.00000 PAB = 0.70870 JOD

15:59 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.855231.0757589.31131.452691.652580.94767518.3774
1 GBP1.1692811.25785104.431.69861.932331.1080921.4882
1 USD0.92960.795007183.02241.35041.536220.8809517.0833
1 INR0.01119680.009575820.012044910.01626550.01850360.0106110.205767

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Panama balboasından Ürdün dinarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak PAB ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak JOD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut PAB → JOD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Panama balboası için en iyi döviz çiftleri

PAB → USD

PAB → EUR

PAB → GBP

PAB → INR

PAB → JPY

PAB → RUB

PAB → AUD

PAB → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Panama Balboası / Ürdün Dinarı
1 PAB0.70870 JOD
5 PAB3.54350 JOD
10 PAB7.08700 JOD
20 PAB14.17400 JOD
50 PAB35.43500 JOD
100 PAB70.87000 JOD
250 PAB177.17500 JOD
500 PAB354.35000 JOD
1000 PAB708.70000 JOD
2000 PAB1417.40000 JOD
5000 PAB3543.50000 JOD
10000 PAB7087.00000 JOD
Çevrim kurları Ürdün Dinarı / Panama Balboası
1 JOD1.41103 PAB
5 JOD7.05515 PAB
10 JOD14.11030 PAB
20 JOD28.22060 PAB
50 JOD70.55150 PAB
100 JOD141.10300 PAB
250 JOD352.75750 PAB
500 JOD705.51500 PAB
1000 JOD1411.03000 PAB
2000 JOD2822.06000 PAB
5000 JOD7055.15000 PAB
10000 JOD14110.30000 PAB