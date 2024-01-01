Panama balboasından Bangladeş takasına

Reel döviz kuru ile PAB → BDT çevirin

1.000 pab
109.650 bdt

1.00000 PAB = 109.65000 BDT

16:29 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Wise

Yurt dışında gizli ücretler olmadan para harcayın

Loading

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8552351.0755589.29381.452911.652790.94789518.3696
1 GBP1.1692711.25765104.4121.69891.932621.1083421.4798
1 USD0.929750.795134183.02151.350851.536690.881317.0793
1 INR0.0111990.009577440.012045110.01627110.01850950.01061530.205721

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Panama balboasından Bangladeş takasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak PAB ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak BDT seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut PAB → BDT kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Panama balboası için en iyi döviz çiftleri

PAB → USD

PAB → EUR

PAB → GBP

PAB → INR

PAB → JPY

PAB → RUB

PAB → AUD

PAB → ZAR

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Panama Balboası / Bangladeş Takası
1 PAB109.65000 BDT
5 PAB548.25000 BDT
10 PAB1096.50000 BDT
20 PAB2193.00000 BDT
50 PAB5482.50000 BDT
100 PAB10965.00000 BDT
250 PAB27412.50000 BDT
500 PAB54825.00000 BDT
1000 PAB109650.00000 BDT
2000 PAB219300.00000 BDT
5000 PAB548250.00000 BDT
10000 PAB1096500.00000 BDT
Çevrim kurları Bangladeş Takası / Panama Balboası
1 BDT0.00912 PAB
5 BDT0.04560 PAB
10 BDT0.09120 PAB
20 BDT0.18240 PAB
50 BDT0.45600 PAB
100 BDT0.91199 PAB
250 BDT2.27998 PAB
500 BDT4.55997 PAB
1000 BDT9.11993 PAB
2000 BDT18.23986 PAB
5000 BDT45.59965 PAB
10000 BDT91.19930 PAB