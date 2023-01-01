bin Bangladeş takasından Panama balboasına

Reel döviz kuru ile BDT → PAB çevirin

1.000 bdt
9,07 pab

1.00000 BDT = 0.00907 PAB

4:18 UTC'deki reel piyasa kuru
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BDT → PAB çevrim grafiği

Bir dakika öncesi itibariyle 1 BDT → 0 PAB
Reel piyasa kuru

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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.865551.0577587.91221.42591.638140.966418.5249
1GBP1.1553311.22215101.5761.647521.892751.1165221.4041
1USD0.94540.81823183.11251.348051.548710.913717.5135
1INR0.0113750.009844850.012031910.01621960.01863390.01099350.21072

Kötü döviz kurlarına dikkat edin.Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Bangladeş takasından Panama balboasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak BDT ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak PAB seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut BDT → PAB kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Top currency pairings for Bangladeş takası

BDT → USD

BDT → EUR

BDT → AUD

BDT → PHP

BDT → GBP

BDT → INR

BDT → CAD

BDT → CNY

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Çevrim kurları Bangladeş Takası / Panama Balboası
1 BDT0.00907 PAB
5 BDT0.04535 PAB
10 BDT0.09070 PAB
20 BDT0.18141 PAB
50 BDT0.45351 PAB
100 BDT0.90703 PAB
250 BDT2.26757 PAB
500 BDT4.53514 PAB
1000 BDT9.07029 PAB
2000 BDT18.14058 PAB
5000 BDT45.35145 PAB
10000 BDT90.70290 PAB
Çevrim kurları Panama Balboası / Bangladeş Takası
1 PAB110.25000 BDT
5 PAB551.25000 BDT
10 PAB1102.50000 BDT
20 PAB2205.00000 BDT
50 PAB5512.50000 BDT
100 PAB11025.00000 BDT
250 PAB27562.50000 BDT
500 PAB55125.00000 BDT
1000 PAB110250.00000 BDT
2000 PAB220500.00000 BDT
5000 PAB551250.00000 BDT
10000 PAB1102500.00000 BDT