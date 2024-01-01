Yemen riyalinden Vietnam donguna

Reel döviz kuru ile OMR → VND çevirin

1.000 omr
63.506.000 vnd

1.00000 OMR = 63506.00000 VND

16:27 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8552751.075789.31231.453061.653020.94785518.3734
1 GBP1.1692111.25775104.4271.698971.932771.1082521.4829
1 USD0.929650.795071183.02711.35081.536690.8811517.0804
1 INR0.01119670.009576040.012044310.01626940.01850830.01061280.205721

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Yemen riyalinden Vietnam donguna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak OMR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak VND seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut OMR → VND kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Yemen riyali için en iyi döviz çiftleri

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OMR → AUD

OMR → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Umman Riyali / Vietnam Dongu
1 OMR63506.00000 VND
5 OMR317530.00000 VND
10 OMR635060.00000 VND
20 OMR1270120.00000 VND
50 OMR3175300.00000 VND
100 OMR6350600.00000 VND
250 OMR15876500.00000 VND
500 OMR31753000.00000 VND
1000 OMR63506000.00000 VND
2000 OMR127012000.00000 VND
5000 OMR317530000.00000 VND
10000 OMR635060000.00000 VND
Çevrim kurları Vietnam Dongu / Umman Riyali
1 VND0.00002 OMR
5 VND0.00008 OMR
10 VND0.00016 OMR
20 VND0.00031 OMR
50 VND0.00079 OMR
100 VND0.00157 OMR
250 VND0.00394 OMR
500 VND0.00787 OMR
1000 VND0.01575 OMR
2000 VND0.03149 OMR
5000 VND0.07873 OMR
10000 VND0.15746 OMR