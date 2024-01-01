Yemen riyalinden Ruanda frangına

Reel döviz kuru ile OMR → RWF çevirin

1.000 omr
3.308.770 rwf

1.00000 OMR = 3308.77000 RWF

16:25 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8552251.075789.31041.453321.653020.94791518.3775
1 GBP1.1692811.2578104.4291.699351.932851.1083821.4885
1 USD0.929650.795039183.02541.351051.536690.8812517.0842
1 INR0.01119690.009575850.012044510.01627270.01850870.01061420.205771

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Yemen riyalinden Ruanda frangına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak OMR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak RWF seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut OMR → RWF kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Yemen riyali için en iyi döviz çiftleri

OMR → USD

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OMR → INR

OMR → JPY

OMR → RUB

OMR → AUD

OMR → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Umman Riyali / Ruanda Frangı
1 OMR3308.77000 RWF
5 OMR16543.85000 RWF
10 OMR33087.70000 RWF
20 OMR66175.40000 RWF
50 OMR165438.50000 RWF
100 OMR330877.00000 RWF
250 OMR827192.50000 RWF
500 OMR1654385.00000 RWF
1000 OMR3308770.00000 RWF
2000 OMR6617540.00000 RWF
5000 OMR16543850.00000 RWF
10000 OMR33087700.00000 RWF
Çevrim kurları Ruanda Frangı / Umman Riyali
1 RWF0.00030 OMR
5 RWF0.00151 OMR
10 RWF0.00302 OMR
20 RWF0.00604 OMR
50 RWF0.01511 OMR
100 RWF0.03022 OMR
250 RWF0.07556 OMR
500 RWF0.15111 OMR
1000 RWF0.30223 OMR
2000 RWF0.60445 OMR
5000 RWF1.51114 OMR
10000 RWF3.02227 OMR