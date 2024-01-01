Yemen riyalinden Kamboçya rieline

Reel döviz kuru ile OMR → KHR çevirin

1.000 omr
10.593.600 khr

1.00000 OMR = 10593.60000 KHR

16:20 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8549451.075689.30121.452811.652610.94749518.372
1 GBP1.1696711.25805104.4491.699251.932931.1082521.4884
1 USD0.929750.794881183.02451.35071.536450.8809517.0807
1 INR0.01119810.009574050.012044610.01626870.0185060.01061070.205731

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Yemen riyalinden Kamboçya rieline para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak OMR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak KHR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut OMR → KHR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Yemen riyali için en iyi döviz çiftleri

OMR → USD

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OMR → INR

OMR → JPY

OMR → RUB

OMR → AUD

OMR → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Umman Riyali / Kamboçya Rieli
1 OMR10593.60000 KHR
5 OMR52968.00000 KHR
10 OMR105936.00000 KHR
20 OMR211872.00000 KHR
50 OMR529680.00000 KHR
100 OMR1059360.00000 KHR
250 OMR2648400.00000 KHR
500 OMR5296800.00000 KHR
1000 OMR10593600.00000 KHR
2000 OMR21187200.00000 KHR
5000 OMR52968000.00000 KHR
10000 OMR105936000.00000 KHR
Çevrim kurları Kamboçya Rieli / Umman Riyali
1 KHR0.00009 OMR
5 KHR0.00047 OMR
10 KHR0.00094 OMR
20 KHR0.00189 OMR
50 KHR0.00472 OMR
100 KHR0.00944 OMR
250 KHR0.02360 OMR
500 KHR0.04720 OMR
1000 KHR0.09440 OMR
2000 KHR0.18879 OMR
5000 KHR0.47198 OMR
10000 KHR0.94396 OMR