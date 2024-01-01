Yemen riyalinden Macar forintine

Reel döviz kuru ile OMR → HUF çevirin

1.000 omr
939.633 huf

1.00000 OMR = 939.63300 HUF

16:18 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Wise

Yurt dışında gizli ücretler olmadan para harcayın

Loading

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8550451.0757589.31661.452851.652580.9474118.3749
1 GBP1.1695311.25815104.4611.699191.932791.1080221.4905
1 USD0.92960.794818183.02731.350551.536220.8807517.081
1 INR0.01119610.009572970.012044210.01626630.01850250.0106080.205728

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Yemen riyalinden Macar forintine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak OMR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak HUF seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut OMR → HUF kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Yemen riyali için en iyi döviz çiftleri

OMR → USD

OMR → EUR

OMR → GBP

OMR → INR

OMR → JPY

OMR → RUB

OMR → AUD

OMR → ZAR

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Umman Riyali / Macar Forinti
1 OMR939.63300 HUF
5 OMR4698.16500 HUF
10 OMR9396.33000 HUF
20 OMR18792.66000 HUF
50 OMR46981.65000 HUF
100 OMR93963.30000 HUF
250 OMR234908.25000 HUF
500 OMR469816.50000 HUF
1000 OMR939633.00000 HUF
2000 OMR1879266.00000 HUF
5000 OMR4698165.00000 HUF
10000 OMR9396330.00000 HUF
Çevrim kurları Macar Forinti / Umman Riyali
2000 HUF2.12850 OMR
5000 HUF5.32125 OMR
10000 HUF10.64250 OMR
15000 HUF15.96375 OMR
20000 HUF21.28500 OMR
30000 HUF31.92750 OMR
40000 HUF42.57000 OMR
50000 HUF53.21250 OMR
60000 HUF63.85500 OMR
100000 HUF106.42500 OMR
150000 HUF159.63750 OMR
200000 HUF212.85000 OMR