Yemen riyalinden Çin yuanına

Reel döviz kuru ile OMR → CNY çevirin

1.000 omr
18.684,90 cny

1.00000 OMR = 18.68490 CNY

16:16 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Wise

Yurt dışında gizli ücretler olmadan para harcayın

Loading

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.855061.0757589.31461.45281.652580.9472718.3722
1 GBP1.1695111.25805104.451.6991.932641.1078421.4856
1 USD0.92960.794881183.02541.35051.536220.8806517.0785
1 INR0.01119640.009573950.012044510.01626610.0185030.0106070.205702

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Yemen riyalinden Çin yuanına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak OMR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak CNY seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut OMR → CNY kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Yemen riyali için en iyi döviz çiftleri

OMR → USD

OMR → EUR

OMR → GBP

OMR → INR

OMR → JPY

OMR → RUB

OMR → AUD

OMR → ZAR

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Umman Riyali / Çin Yuanı RMB
1 OMR18.68490 CNY
5 OMR93.42450 CNY
10 OMR186.84900 CNY
20 OMR373.69800 CNY
50 OMR934.24500 CNY
100 OMR1868.49000 CNY
250 OMR4671.22500 CNY
500 OMR9342.45000 CNY
1000 OMR18684.90000 CNY
2000 OMR37369.80000 CNY
5000 OMR93424.50000 CNY
10000 OMR186849.00000 CNY
Çevrim kurları Çin Yuanı RMB / Umman Riyali
1 CNY0.05352 OMR
5 CNY0.26760 OMR
10 CNY0.53519 OMR
20 CNY1.07038 OMR
50 CNY2.67596 OMR
100 CNY5.35191 OMR
250 CNY13.37978 OMR
500 CNY26.75955 OMR
1000 CNY53.51910 OMR
2000 CNY107.03820 OMR
5000 CNY267.59550 OMR
10000 CNY535.19100 OMR