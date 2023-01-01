Оманские риалы в китайские юани

Сконвертируйте OMR в CNY по реальному обменному курсу

1000 omr
18936.30 cny

1.00000 OMR = 18.93630 CNY

Среднерыночный курс в 2:53 UTC
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График изменения обменного курса OMR к CNY

1 мин. назад 1 OMR → 0 CNY
Среднерыночный курс

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Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.860851.074689.07471.457751.678410.958918.5331
1GBP1.1616411.2483103.4731.693381.949711.113921.5288
1USD0.93060.801089182.8911.356551.561890.892317.2465
1INR0.01122650.009664370.01206410.01636550.01884270.01076470.208062

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Как произвести расчет конвертации из оманских риалов в китайские юани

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите OMR из выпадающего списка для исходной валюты и CNY из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из OMR в CNY, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

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Обменные курсы Оманский риал / Китайский юань RMB
1 OMR18.93630 CNY
5 OMR94.68150 CNY
10 OMR189.36300 CNY
20 OMR378.72600 CNY
50 OMR946.81500 CNY
100 OMR1893.63000 CNY
250 OMR4734.07500 CNY
500 OMR9468.15000 CNY
1000 OMR18936.30000 CNY
2000 OMR37872.60000 CNY
5000 OMR94681.50000 CNY
10000 OMR189363.00000 CNY
Обменные курсы Китайский юань RMB / Оманский риал
1 CNY0.05281 OMR
5 CNY0.26404 OMR
10 CNY0.52809 OMR
20 CNY1.05617 OMR
50 CNY2.64043 OMR
100 CNY5.28086 OMR
250 CNY13.20215 OMR
500 CNY26.40430 OMR
1000 CNY52.80860 OMR
2000 CNY105.61720 OMR
5000 CNY264.04300 OMR
10000 CNY528.08600 OMR