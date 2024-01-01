Yemen riyalinden Brezilya realine

Reel döviz kuru ile OMR → BRL çevirin

1.000 omr
12.937,60 brl

1.00000 OMR = 12.93760 BRL

16:15 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.855081.0756589.30621.452931.652430.94734518.3704
1 GBP1.1694811.25795104.4421.699181.932481.107921.4838
1 USD0.929650.794944183.02531.350751.536220.8807517.0784
1 INR0.01119740.009574720.012044510.01626910.0185030.01060820.205701

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Yemen riyalinden Brezilya realine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak OMR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak BRL seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut OMR → BRL kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Yemen riyali için en iyi döviz çiftleri

OMR → USD

OMR → EUR

OMR → GBP

OMR → INR

OMR → JPY

OMR → RUB

OMR → AUD

OMR → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Umman Riyali / Brezilya Reali
1 OMR12.93760 BRL
5 OMR64.68800 BRL
10 OMR129.37600 BRL
20 OMR258.75200 BRL
50 OMR646.88000 BRL
100 OMR1293.76000 BRL
250 OMR3234.40000 BRL
500 OMR6468.80000 BRL
1000 OMR12937.60000 BRL
2000 OMR25875.20000 BRL
5000 OMR64688.00000 BRL
10000 OMR129376.00000 BRL
Çevrim kurları Brezilya Reali / Umman Riyali
1 BRL0.07729 OMR
5 BRL0.38647 OMR
10 BRL0.77294 OMR
20 BRL1.54589 OMR
50 BRL3.86471 OMR
100 BRL7.72943 OMR
250 BRL19.32357 OMR
500 BRL38.64715 OMR
1000 BRL77.29430 OMR
2000 BRL154.58860 OMR
5000 BRL386.47150 OMR
10000 BRL772.94300 OMR