10 bin Nepal rupisinden Japon yenine
Reel döviz kuru ile NPR → JPY çevirin
Kötü döviz kurlarına dikkat edin.Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.
Nepal rupisinden Japon yenine para çevrimi nasıl yapılır
- 1
Miktarınızı girin
Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.
- 2
Para birimlerinizi seçin
İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak NPR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak JPY seçmek için açılır menüyü tıklayın.
- 3
Bu kadar
Para birimi dönüştürücümüz size mevcut NPR → JPY kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.
Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?
Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.
|Çevrim kurları Japon Yeni / Nepal Rupisi
|100 JPY
|88.95660 NPR
|1000 JPY
|889.56600 NPR
|1500 JPY
|1334.34900 NPR
|2000 JPY
|1779.13200 NPR
|3000 JPY
|2668.69800 NPR
|5000 JPY
|4447.83000 NPR
|5400 JPY
|4803.65640 NPR
|10000 JPY
|8895.66000 NPR
|15000 JPY
|13343.49000 NPR
|20000 JPY
|17791.32000 NPR
|25000 JPY
|22239.15000 NPR
|30000 JPY
|26686.98000 NPR