10 bin Malezya ringitinden Guernsey pounduna

Reel döviz kuru ile MYR → GGP çevirin

10.000 myr
1.694,29 ggp

1.00000 MYR = 0.16943 GGP

11:14 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Wise

Yurt dışında gizli ücretler olmadan para harcayın

Trustpilot logosuTrustpilot yıldız derecelendirmesi

Loading

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.86511.0975591.46171.49081.657810.962518.8332
1 GBP1.1559411.26865105.721.723211.916241.1125921.7691
1 USD0.911150.788239183.33261.35831.510460.8769517.1593
1 INR0.01093350.009458960.012000110.01629970.01812570.01052350.205913

Kötü döviz kurlarına dikkat edin.Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Malezya ringitinden Guernsey pounduna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak MYR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak GGP seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut MYR → GGP kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Malezya ringiti için en iyi döviz çiftleri

MYR → USD

MYR → SGD

MYR → AUD

MYR → INR

MYR → EUR

MYR → GBP

MYR → CAD

MYR → PHP

Change Converter source currency

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin
plane
phones

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Malezya Ringiti / Guernsey poundu
1 MYR0.16943 GGP
5 MYR0.84715 GGP
10 MYR1.69429 GGP
20 MYR3.38858 GGP
50 MYR8.47145 GGP
100 MYR16.94290 GGP
250 MYR42.35725 GGP
500 MYR84.71450 GGP
1000 MYR169.42900 GGP
2000 MYR338.85800 GGP
5000 MYR847.14500 GGP
10000 MYR1694.29000 GGP
Çevrim kurları Guernsey poundu / Malezya Ringiti
1 GGP5.90216 MYR
5 GGP29.51080 MYR
10 GGP59.02160 MYR
20 GGP118.04320 MYR
50 GGP295.10800 MYR
100 GGP590.21600 MYR
250 GGP1475.54000 MYR
500 GGP2951.08000 MYR
1000 GGP5902.16000 MYR
2000 GGP11804.32000 MYR
5000 GGP29510.80000 MYR
10000 GGP59021.60000 MYR