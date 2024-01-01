Malavi kvaçasından Ürdün dinarına

Reel döviz kuru ile MWK → JOD çevirin

1.000 mwk
0,422 jod

1.00000 MWK = 0.00042 JOD

14:01 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8566751.0764589.37691.455631.652140.94861518.3803
1 GBP1.167311.25655104.331.699171.928551.1073221.4555
1 USD0.9290.79583183.02931.352251.53480.8812517.0749
1 INR0.01118860.009584930.012043910.01628640.01848510.01061370.205649

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Malavi kvaçasından Ürdün dinarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak MWK ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak JOD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut MWK → JOD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Malavi kvaçası için en iyi döviz çiftleri

MWK → USD

MWK → EUR

MWK → AUD

MWK → CAD

MWK → SGD

MWK → GBP

MWK → INR

MWK → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Malavi Kvaçası / Ürdün Dinarı
1 MWK0.00042 JOD
5 MWK0.00211 JOD
10 MWK0.00422 JOD
20 MWK0.00844 JOD
50 MWK0.02110 JOD
100 MWK0.04219 JOD
250 MWK0.10548 JOD
500 MWK0.21096 JOD
1000 MWK0.42192 JOD
2000 MWK0.84384 JOD
5000 MWK2.10961 JOD
10000 MWK4.21921 JOD
Çevrim kurları Ürdün Dinarı / Malavi Kvaçası
1 JOD2370.11000 MWK
5 JOD11850.55000 MWK
10 JOD23701.10000 MWK
20 JOD47402.20000 MWK
50 JOD118505.50000 MWK
100 JOD237011.00000 MWK
250 JOD592527.50000 MWK
500 JOD1185055.00000 MWK
1000 JOD2370110.00000 MWK
2000 JOD4740220.00000 MWK
5000 JOD11850550.00000 MWK
10000 JOD23701100.00000 MWK