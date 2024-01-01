Maldivler rufiyaasından Saint Helena pounduna

Reel döviz kuru ile MVR → SHP çevirin

1.000 mvr
52,36 shp

1.00000 MVR = 0.05236 SHP

13:51 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8567151.0763589.36021.455281.651730.9489618.3745
1 GBP1.1672511.25635104.3041.698651.927951.1076721.4473
1 USD0.929050.795957183.02151.352051.534570.8816517.0711
1 INR0.01119070.009587350.012045110.01628550.0184840.01061950.205623

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Maldivler rufiyaasından Saint Helena pounduna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak MVR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak SHP seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut MVR → SHP kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Maldivler rufiyaası için en iyi döviz çiftleri

MVR → USD

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MVR → AUD

MVR → CAD

MVR → GBP

MVR → INR

MVR → SGD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Maldivler Rufiyaası / Saint Helena Poundu
1 MVR0.05236 SHP
5 MVR0.26178 SHP
10 MVR0.52357 SHP
20 MVR1.04714 SHP
50 MVR2.61785 SHP
100 MVR5.23570 SHP
250 MVR13.08925 SHP
500 MVR26.17850 SHP
1000 MVR52.35700 SHP
2000 MVR104.71400 SHP
5000 MVR261.78500 SHP
10000 MVR523.57000 SHP
Çevrim kurları Saint Helena Poundu / Maldivler Rufiyaası
1 SHP19.09970 MVR
5 SHP95.49850 MVR
10 SHP190.99700 MVR
20 SHP381.99400 MVR
50 SHP954.98500 MVR
100 SHP1909.97000 MVR
250 SHP4774.92500 MVR
500 SHP9549.85000 MVR
1000 SHP19099.70000 MVR
2000 SHP38199.40000 MVR
5000 SHP95498.50000 MVR
10000 SHP190997.00000 MVR