5 Maldivler rufiyaasından Saint Helena pounduna
Reel döviz kuru ile MVR → SHP çevirin
Kötü döviz kurlarına dikkat edin.Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.
Maldivler rufiyaasından Saint Helena pounduna para çevrimi nasıl yapılır
- 1
Miktarınızı girin
Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.
- 2
Para birimlerinizi seçin
İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak MVR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak SHP seçmek için açılır menüyü tıklayın.
- 3
Bu kadar
Para birimi dönüştürücümüz size mevcut MVR → SHP kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.
Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?
Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.
|Çevrim kurları Saint Helena Poundu / Maldivler Rufiyaası
|1 SHP
|19.01810 MVR
|5 SHP
|95.09050 MVR
|10 SHP
|190.18100 MVR
|20 SHP
|380.36200 MVR
|50 SHP
|950.90500 MVR
|100 SHP
|1901.81000 MVR
|250 SHP
|4754.52500 MVR
|500 SHP
|9509.05000 MVR
|1000 SHP
|19018.10000 MVR
|2000 SHP
|38036.20000 MVR
|5000 SHP
|95090.50000 MVR
|10000 SHP
|190181.00000 MVR