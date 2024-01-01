5.000 Mauritius rupisinden Kosta Rika kolonuna

Reel döviz kuru ile MUR → CRC çevirin

5.000 mur
53.787,50 crc

1,000 MUR = 10,76 CRC

20:15 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 USDGBPEURAUDZARCADSGDINR
1 USD10,8030,941,54718,8621,3771,36283,609
1 GBP1,24511,171,92723,4831,7151,695104,094
1 EUR1,0640,85511,64720,0711,4661,44988,969
1 AUD0,6460,5190,607112,190,890,8854,033

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Mauritius rupisinden Kosta Rika kolonuna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak MUR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak CRC seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut MUR → CRC kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Mauritius rupisi için en iyi döviz çiftleri

MUR → USD

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MUR → EUR

MUR → AUD

MUR → ZAR

MUR → CAD

MUR → SGD

MUR → INR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Mauritius Rupisi / Kosta Rika Kolonu
1 MUR10,75750 CRC
5 MUR53,78750 CRC
10 MUR107,57500 CRC
20 MUR215,15000 CRC
50 MUR537,87500 CRC
100 MUR1.075,75000 CRC
250 MUR2.689,37500 CRC
500 MUR5.378,75000 CRC
1000 MUR10.757,50000 CRC
2000 MUR21.515,00000 CRC
5000 MUR53.787,50000 CRC
10000 MUR107.575,00000 CRC
Çevrim kurları Kosta Rika Kolonu / Mauritius Rupisi
1 CRC0,09296 MUR
5 CRC0,46479 MUR
10 CRC0,92958 MUR
20 CRC1,85916 MUR
50 CRC4,64791 MUR
100 CRC9,29582 MUR
250 CRC23,23955 MUR
500 CRC46,47910 MUR
1000 CRC92,95820 MUR
2000 CRC185,91640 MUR
5000 CRC464,79100 MUR
10000 CRC929,58200 MUR