bin Moritanya ouguiyasından Mauritius rupisine

Reel döviz kuru ile MRU → MUR çevirin

1.000 mru
1.178,36 mur

1,000 MRU = 1,178 MUR

13:26 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8551,06488,9691,4661,6470,97317,712
1 GBP1,1711,245104,0941,7151,9271,13820,724
1 USD0,940,803183,6091,3771,5470,91416,645
1 INR0,0110,010,01210,0160,0190,0110,199

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Moritanya ouguiyasından Mauritius rupisine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak MRU ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak MUR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut MRU → MUR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Moritanya ouguiyası için en iyi döviz çiftleri

MRU → USD

MRU → EUR

MRU → GBP

MRU → INR

MRU → JPY

MRU → RUB

MRU → AUD

MRU → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Moritanya Ouguiyası / Mauritius Rupisi
1 MRU1,17836 MUR
5 MRU5,89180 MUR
10 MRU11,78360 MUR
20 MRU23,56720 MUR
50 MRU58,91800 MUR
100 MRU117,83600 MUR
250 MRU294,59000 MUR
500 MRU589,18000 MUR
1000 MRU1.178,36000 MUR
2000 MRU2.356,72000 MUR
5000 MRU5.891,80000 MUR
10000 MRU11.783,60000 MUR
Çevrim kurları Mauritius Rupisi / Moritanya Ouguiyası
1 MUR0,84864 MRU
5 MUR4,24320 MRU
10 MUR8,48639 MRU
20 MUR16,97278 MRU
50 MUR42,43195 MRU
100 MUR84,86390 MRU
250 MUR212,15975 MRU
500 MUR424,31950 MRU
1000 MUR848,63900 MRU
2000 MUR1.697,27800 MRU
5000 MUR4.243,19500 MRU
10000 MUR8.486,39000 MRU