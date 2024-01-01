100 Myanmar kyatından Arabistan riyaline

Reel döviz kuru ile MMK → SAR çevirin

100 mmk
0,18 sar

1,000K MMK = 0,001786SR SAR

23:42 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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MMK → SAR çevrim grafiği

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Reel piyasa kuru

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1 MMK → SARSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,00180,0018
Düşük0,00180,0018
Ortalama0,00180,0018
Değişim0.03%0.14%
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1 MMK → SAR istatistikleri

MMK → SAR kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0018, en düşük 0,0018 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0018 oldu. MMK → SAR kurundaki değişiklik 0.03 değerindeydi.

MMK → SAR kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0018, en düşük 0,0018 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0018 oldu. MMK → SAR kurundaki değişiklik 0.14 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDTHBCADEURAUDZARGBPCNY
1 USD135,5661,3880,9271,53918,2930,7857,245
1 THB0,02810,0390,0260,0430,5140,0220,204
1 CAD0,72125,6310,6681,10913,1830,5665,221
1 EUR1,07938,3811,49711,6619,7410,8477,818

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Myanmar kyatından Arabistan riyaline para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak MMK ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak SAR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut MMK → SAR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Myanmar kyatı için en iyi döviz çiftleri

MMK → USD

MMK → THB

MMK → CAD

MMK → EUR

MMK → AUD

MMK → ZAR

MMK → CNY

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Myanmar Kyatı / Arabistan Riyali
1 MMK0,00179 SAR
5 MMK0,00893 SAR
10 MMK0,01786 SAR
20 MMK0,03572 SAR
50 MMK0,08929 SAR
100 MMK0,17859 SAR
250 MMK0,44647 SAR
500 MMK0,89295 SAR
1000 MMK1,78589 SAR
2000 MMK3,57178 SAR
5000 MMK8,92945 SAR
10000 MMK17,85890 SAR
Çevrim kurları Arabistan Riyali / Myanmar Kyatı
1 SAR559,94600 MMK
5 SAR2.799,73000 MMK
10 SAR5.599,46000 MMK
20 SAR11.198,92000 MMK
50 SAR27.997,30000 MMK
100 SAR55.994,60000 MMK
250 SAR139.986,50000 MMK
500 SAR279.973,00000 MMK
1000 SAR559.946,00000 MMK
2000 SAR1.119.892,00000 MMK
5000 SAR2.799.730,00000 MMK
10000 SAR5.599.460,00000 MMK