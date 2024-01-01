Myanmar kyatından Yeni Zelanda dolarına

Reel döviz kuru ile MMK → NZD çevirin

1.000 mmk
0,78 nzd

1.00000 MMK = 0.00078 NZD

12:33 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Wise

Yurt dışında gizli ücretler olmadan para harcayın

Loading

Popüler para birimleri

 USDTHBCADEURAUDZARGBPCNY
1 USD136.13351.353950.930651.5379919.00820.7964647.1936
1 THB0.027675110.03747080.02575510.04256410.5260550.02204230.199084
1 CAD0.7385826.687510.6873391.1359314.03910.5882525.31305
1 EUR1.0745538.82731.4548911.6526520.42530.855837.72988

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Myanmar kyatından Yeni Zelanda dolarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak MMK ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak NZD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut MMK → NZD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Myanmar kyatı için en iyi döviz çiftleri

MMK → USD

MMK → THB

MMK → CAD

MMK → EUR

MMK → AUD

MMK → ZAR

MMK → CNY

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Myanmar Kyatı / Yeni Zelanda Doları
1 MMK0.00078 NZD
5 MMK0.00390 NZD
10 MMK0.00780 NZD
20 MMK0.01561 NZD
50 MMK0.03902 NZD
100 MMK0.07805 NZD
250 MMK0.19512 NZD
500 MMK0.39024 NZD
1000 MMK0.78048 NZD
2000 MMK1.56095 NZD
5000 MMK3.90237 NZD
10000 MMK7.80475 NZD
Çevrim kurları Yeni Zelanda Doları / Myanmar Kyatı
1 NZD1281.27000 MMK
5 NZD6406.35000 MMK
10 NZD12812.70000 MMK
20 NZD25625.40000 MMK
50 NZD64063.50000 MMK
100 NZD128127.00000 MMK
250 NZD320317.50000 MMK
500 NZD640635.00000 MMK
1000 NZD1281270.00000 MMK
2000 NZD2562540.00000 MMK
5000 NZD6406350.00000 MMK
10000 NZD12812700.00000 MMK