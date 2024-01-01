250 Myanmar kyatından Maldivler rufiyaasına

Reel döviz kuru ile MMK → MVR çevirin

250 mmk
1,83 mvr

1,000K MMK = 0,007331MVR MVR

20:15 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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MMK → MVR çevrim grafiği

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Reel piyasa kuru

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1 MMK → MVRSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,00730,0073
Düşük0,00720,0072
Ortalama0,00730,0073
Değişim-0.09%1.58%
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1 MMK → MVR istatistikleri

MMK → MVR kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0073, en düşük 0,0072 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0073 oldu. MMK → MVR kurundaki değişiklik -0.09 değerindeydi.

MMK → MVR kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0073, en düşük 0,0072 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0073 oldu. MMK → MVR kurundaki değişiklik 1.58 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDTHBCADEURAUDZARGBPCNY
1 USD135,5611,3880,9271,53918,2780,7857,245
1 THB0,02810,0390,0260,0430,5140,0220,204
1 CAD0,7225,62110,6681,10913,1690,5665,22
1 EUR1,07938,3721,49811,66119,7230,8477,818

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Myanmar kyatından Maldivler rufiyaasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak MMK ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak MVR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut MMK → MVR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Myanmar kyatı için en iyi döviz çiftleri

MMK → USD

MMK → THB

MMK → CAD

MMK → EUR

MMK → AUD

MMK → ZAR

MMK → CNY

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Myanmar Kyatı / Maldivler Rufiyaası
1 MMK0,00733 MVR
5 MMK0,03666 MVR
10 MMK0,07331 MVR
20 MMK0,14663 MVR
50 MMK0,36656 MVR
100 MMK0,73313 MVR
250 MMK1,83281 MVR
500 MMK3,66563 MVR
1000 MMK7,33125 MVR
2000 MMK14,66250 MVR
5000 MMK36,65625 MVR
10000 MMK73,31250 MVR
Çevrim kurları Maldivler Rufiyaası / Myanmar Kyatı
1 MVR136,40200 MMK
5 MVR682,01000 MMK
10 MVR1.364,02000 MMK
20 MVR2.728,04000 MMK
50 MVR6.820,10000 MMK
100 MVR13.640,20000 MMK
250 MVR34.100,50000 MMK
500 MVR68.201,00000 MMK
1000 MVR136.402,00000 MMK
2000 MVR272.804,00000 MMK
5000 MVR682.010,00000 MMK
10000 MVR1.364.020,00000 MMK