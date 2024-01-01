5.000 Myanmar kyatından Makau patacasına

Reel döviz kuru ile MMK → MOP çevirin

5.000 mmk
19,15 mop

1,000K MMK = 0,003831MOP$ MOP

23:08 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
Döviz kurunu takip edin

Bu para birimleri arasında para gönderemiyoruz

Bunun üzerinde çalışıyoruz. Haber almak için kaydolun ve en kısa zamanda size haber verelim.

Mümkün olduğunda bildirim alın

MMK → MOP çevrim grafiği

Bir dakika öncesi itibariyle 0
Reel piyasa kuru

Daha iyi bir kur mu bekliyorsunuz?

Şimdi bir bildirim ayarlayın ve kur daha iyi olduğunda size haber verelim. Ayrıca günlük özetlerimizle en yeni haberlerimizi asla kaçırmazsınız.

1 MMK → MOPSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,00380,0038
Düşük0,00380,0038
Ortalama0,00380,0038
Değişim0.02%0.12%
Tüm geçmişi görüntüleyin

1 MMK → MOP istatistikleri

MMK → MOP kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0038, en düşük 0,0038 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0038 oldu. MMK → MOP kurundaki değişiklik 0.02 değerindeydi.

MMK → MOP kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0038, en düşük 0,0038 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0038 oldu. MMK → MOP kurundaki değişiklik 0.12 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDTHBCADEURAUDZARGBPCNY
1 USD135,5571,3880,9271,5418,2780,7857,245
1 THB0,02810,0390,0260,0430,5140,0220,204
1 CAD0,7225,61310,6681,10913,1660,5665,219
1 EUR1,07938,3621,49811,66219,720,8477,817

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Myanmar kyatından Makau patacasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak MMK ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak MOP seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut MMK → MOP kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Myanmar kyatı için en iyi döviz çiftleri

MMK → USD

MMK → THB

MMK → CAD

MMK → EUR

MMK → AUD

MMK → ZAR

MMK → CNY

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Myanmar Kyatı / Makau Patakası
1 MMK0,00383 MOP
5 MMK0,01915 MOP
10 MMK0,03831 MOP
20 MMK0,07661 MOP
50 MMK0,19153 MOP
100 MMK0,38305 MOP
250 MMK0,95763 MOP
500 MMK1,91526 MOP
1000 MMK3,83052 MOP
2000 MMK7,66104 MOP
5000 MMK19,15260 MOP
10000 MMK38,30520 MOP
Çevrim kurları Makau Patakası / Myanmar Kyatı
1 MOP261,06100 MMK
5 MOP1.305,30500 MMK
10 MOP2.610,61000 MMK
20 MOP5.221,22000 MMK
50 MOP13.053,05000 MMK
100 MOP26.106,10000 MMK
250 MOP65.265,25000 MMK
500 MOP130.530,50000 MMK
1000 MOP261.061,00000 MMK
2000 MOP522.122,00000 MMK
5000 MOP1.305.305,00000 MMK
10000 MOP2.610.610,00000 MMK