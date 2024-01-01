20 Myanmar kyatından Ürdün dinarına

Reel döviz kuru ile MMK → JOD çevirin

20 mmk
0,007 jod

1,000K MMK = 0,0003373JD JOD

22:38 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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MMK → JOD çevrim grafiği

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Reel piyasa kuru

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1 MMK → JODSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,00030,0003
Düşük0,00030,0003
Ortalama0,00030,0003
Değişim-0.04%0.09%
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1 MMK → JOD istatistikleri

MMK → JOD kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0003, en düşük 0,0003 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0003 oldu. MMK → JOD kurundaki değişiklik -0.04 değerindeydi.

MMK → JOD kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0003, en düşük 0,0003 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0003 oldu. MMK → JOD kurundaki değişiklik 0.09 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDTHBCADEURAUDZARGBPCNY
1 USD135,5641,3880,9271,5418,2750,7857,245
1 THB0,02810,0390,0260,0430,5140,0220,204
1 CAD0,72125,62510,6681,10913,1680,5665,22
1 EUR1,07938,3681,49711,66119,7150,8477,816

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Myanmar kyatından Ürdün dinarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak MMK ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak JOD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut MMK → JOD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Myanmar kyatı için en iyi döviz çiftleri

MMK → USD

MMK → THB

MMK → CAD

MMK → EUR

MMK → AUD

MMK → ZAR

MMK → CNY

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Myanmar Kyatı / Ürdün Dinarı
1 MMK0,00034 JOD
5 MMK0,00169 JOD
10 MMK0,00337 JOD
20 MMK0,00675 JOD
50 MMK0,01687 JOD
100 MMK0,03373 JOD
250 MMK0,08433 JOD
500 MMK0,16866 JOD
1000 MMK0,33732 JOD
2000 MMK0,67464 JOD
5000 MMK1,68659 JOD
10000 MMK3,37318 JOD
Çevrim kurları Ürdün Dinarı / Myanmar Kyatı
1 JOD2.964,56000 MMK
5 JOD14.822,80000 MMK
10 JOD29.645,60000 MMK
20 JOD59.291,20000 MMK
50 JOD148.228,00000 MMK
100 JOD296.456,00000 MMK
250 JOD741.140,00000 MMK
500 JOD1.482.280,00000 MMK
1000 JOD2.964.560,00000 MMK
2000 JOD5.929.120,00000 MMK
5000 JOD14.822.800,00000 MMK
10000 JOD29.645.600,00000 MMK