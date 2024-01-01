50 Myanmar kyatından Macar forintine

Reel döviz kuru ile MMK → HUF çevirin

50 mmk
9 huf

1,000K MMK = 0,1748Ft HUF

22:31 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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MMK → HUF çevrim grafiği

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Reel piyasa kuru

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1 MMK → HUFSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,17480,1769
Düşük0,17010,1683
Ortalama0,17210,1723
Değişim-0.03%1.50%
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1 MMK → HUF istatistikleri

MMK → HUF kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,1748, en düşük 0,1701 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,1721 oldu. MMK → HUF kurundaki değişiklik -0.03 değerindeydi.

MMK → HUF kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,1769, en düşük 0,1683 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,1723 oldu. MMK → HUF kurundaki değişiklik 1.50 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDTHBCADEURAUDZARGBPCNY
1 USD135,5851,3880,9271,5418,2740,7857,245
1 THB0,02810,0390,0260,0430,5140,0220,204
1 CAD0,72125,64410,6681,1113,1690,5665,221
1 EUR1,07938,3981,49711,66119,7180,8477,818

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Myanmar kyatından Macar forintine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak MMK ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak HUF seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut MMK → HUF kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Myanmar kyatı için en iyi döviz çiftleri

MMK → USD

MMK → THB

MMK → CAD

MMK → EUR

MMK → AUD

MMK → ZAR

MMK → CNY

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Myanmar Kyatı / Macar Forinti
1 MMK0,17476 HUF
5 MMK0,87382 HUF
10 MMK1,74763 HUF
20 MMK3,49526 HUF
50 MMK8,73815 HUF
100 MMK17,47630 HUF
250 MMK43,69075 HUF
500 MMK87,38150 HUF
1000 MMK174,76300 HUF
2000 MMK349,52600 HUF
5000 MMK873,81500 HUF
10000 MMK1.747,63000 HUF
Çevrim kurları Macar Forinti / Myanmar Kyatı
2000 HUF11.444,10000 MMK
5000 HUF28.610,25000 MMK
10000 HUF57.220,50000 MMK
15000 HUF85.830,75000 MMK
20000 HUF114.441,00000 MMK
30000 HUF171.661,50000 MMK
40000 HUF228.882,00000 MMK
50000 HUF286.102,50000 MMK
60000 HUF343.323,00000 MMK
100000 HUF572.205,00000 MMK
150000 HUF858.307,50000 MMK
200000 HUF1.144.410,00000 MMK