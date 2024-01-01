20 Myanmar kyatından İsviçre frangına

Reel döviz kuru ile MMK → CHF çevirin

20 mmk
0,01 chf

1,000K MMK = 0,0004156SFr. CHF

21:41 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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MMK → CHF çevrim grafiği

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Reel piyasa kuru

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1 MMK → CHFSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,00040,0004
Düşük0,00040,0004
Ortalama0,00040,0004
Değişim-3.36%-3.42%
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1 MMK → CHF istatistikleri

MMK → CHF kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0004, en düşük 0,0004 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0004 oldu. MMK → CHF kurundaki değişiklik -3.36 değerindeydi.

MMK → CHF kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0004, en düşük 0,0004 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0004 oldu. MMK → CHF kurundaki değişiklik -3.42 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDTHBCADEURAUDZARGBPCNY
1 USD135,5671,3870,9271,53918,2780,7857,245
1 THB0,02810,0390,0260,0430,5140,0220,204
1 CAD0,72125,64110,6681,10913,1770,5665,223
1 EUR1,07938,3831,49711,66119,7260,8477,819

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Myanmar kyatından İsviçre frangına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak MMK ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak CHF seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut MMK → CHF kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Myanmar kyatı için en iyi döviz çiftleri

MMK → USD

MMK → THB

MMK → CAD

MMK → EUR

MMK → AUD

MMK → ZAR

MMK → CNY

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Myanmar Kyatı / İsviçre Frangı
1 MMK0,00042 CHF
5 MMK0,00208 CHF
10 MMK0,00416 CHF
20 MMK0,00831 CHF
50 MMK0,02078 CHF
100 MMK0,04156 CHF
250 MMK0,10391 CHF
500 MMK0,20781 CHF
1000 MMK0,41563 CHF
2000 MMK0,83126 CHF
5000 MMK2,07814 CHF
10000 MMK4,15628 CHF
Çevrim kurları İsviçre Frangı / Myanmar Kyatı
1 CHF2.406,00000 MMK
5 CHF12.030,00000 MMK
10 CHF24.060,00000 MMK
20 CHF48.120,00000 MMK
50 CHF120.300,00000 MMK
100 CHF240.600,00000 MMK
250 CHF601.500,00000 MMK
500 CHF1.203.000,00000 MMK
1000 CHF2.406.000,00000 MMK
2000 CHF4.812.000,00000 MMK
5000 CHF12.030.000,00000 MMK
10000 CHF24.060.000,00000 MMK