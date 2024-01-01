10 bin Makedonya dinarından Meksika pesosuna

Reel döviz kuru ile MKD → MXN çevirin

10.000 mkd
3.309,59 mxn

1,000ден MKD = 0,3310Mex$ MXN

20:26 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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MKD → MXN çevrim grafiği

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Reel piyasa kuru

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1 MKD → MXNSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,33100,3310
Düşük0,31210,2922
Ortalama0,31920,3107
Değişim3.90%11.65%
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1 MKD → MXN istatistikleri

MKD → MXN kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,3310, en düşük 0,3121 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,3192 oldu. MKD → MXN kurundaki değişiklik 3.90 değerindeydi.

MKD → MXN kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,3310, en düşük 0,2922 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,3107 oldu. MKD → MXN kurundaki değişiklik 11.65 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDZARCADEURNZDSGDAUDGBP
1 USD118,2841,3880,9271,6831,3371,5390,785
1 ZAR0,05510,0760,0510,0920,0730,0840,043
1 CAD0,7213,17310,6681,2120,9631,1090,566
1 EUR1,07919,7221,49711,8151,4421,660,847

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Makedonya dinarından Meksika pesosuna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak MKD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak MXN seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut MKD → MXN kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Makedonya dinarı için en iyi döviz çiftleri

MKD → USD

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MKD → GBP

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Makedonya Dinarı / Meksika Pesosu
1 MKD0,33096 MXN
5 MKD1,65480 MXN
10 MKD3,30959 MXN
20 MKD6,61918 MXN
50 MKD16,54795 MXN
100 MKD33,09590 MXN
250 MKD82,73975 MXN
500 MKD165,47950 MXN
1000 MKD330,95900 MXN
2000 MKD661,91800 MXN
5000 MKD1.654,79500 MXN
10000 MKD3.309,59000 MXN
Çevrim kurları Meksika Pesosu / Makedonya Dinarı
1 MXN3,02152 MKD
5 MXN15,10760 MKD
10 MXN30,21520 MKD
20 MXN60,43040 MKD
50 MXN151,07600 MKD
100 MXN302,15200 MKD
250 MXN755,38000 MKD
500 MXN1.510,76000 MKD
1000 MXN3.021,52000 MKD
2000 MXN6.043,04000 MKD
5000 MXN15.107,60000 MKD
10000 MXN30.215,20000 MKD