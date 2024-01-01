1 Makedonya dinarından Meksika pesosuna

Reel döviz kuru ile MKD → MXN çevirin

1 mkd
0,33 mxn

1,000ден MKD = 0,3309Mex$ MXN

20:25 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
Döviz kurunu takip edin

Bu para birimleri arasında para gönderemiyoruz

Bunun üzerinde çalışıyoruz. Haber almak için kaydolun ve en kısa zamanda size haber verelim.

Mümkün olduğunda bildirim alın

MKD → MXN çevrim grafiği

Bir dakika öncesi itibariyle 0
Reel piyasa kuru

Daha iyi bir kur mu bekliyorsunuz?

Şimdi bir bildirim ayarlayın ve kur daha iyi olduğunda size haber verelim. Ayrıca günlük özetlerimizle en yeni haberlerimizi asla kaçırmazsınız.

1 MKD → MXNSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,33100,3310
Düşük0,31210,2922
Ortalama0,31920,3107
Değişim3.90%11.65%
Tüm geçmişi görüntüleyin

1 MKD → MXN istatistikleri

MKD → MXN kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,3310, en düşük 0,3121 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,3192 oldu. MKD → MXN kurundaki değişiklik 3.90 değerindeydi.

MKD → MXN kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,3310, en düşük 0,2922 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,3107 oldu. MKD → MXN kurundaki değişiklik 11.65 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDZARCADEURNZDSGDAUDGBP
1 USD118,2831,3880,9271,6831,3371,5390,785
1 ZAR0,05510,0760,0510,0920,0730,0840,043
1 CAD0,7213,17210,6681,2120,9631,1090,566
1 EUR1,07919,7211,49711,8151,4421,660,847

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Makedonya dinarından Meksika pesosuna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak MKD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak MXN seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut MKD → MXN kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Makedonya dinarı için en iyi döviz çiftleri

MKD → USD

MKD → ZAR

MKD → CAD

MKD → EUR

MKD → NZD

MKD → SGD

MKD → AUD

MKD → GBP

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Makedonya Dinarı / Meksika Pesosu
1 MKD0,33095 MXN
5 MKD1,65474 MXN
10 MKD3,30947 MXN
20 MKD6,61894 MXN
50 MKD16,54735 MXN
100 MKD33,09470 MXN
250 MKD82,73675 MXN
500 MKD165,47350 MXN
1000 MKD330,94700 MXN
2000 MKD661,89400 MXN
5000 MKD1.654,73500 MXN
10000 MKD3.309,47000 MXN
Çevrim kurları Meksika Pesosu / Makedonya Dinarı
1 MXN3,02163 MKD
5 MXN15,10815 MKD
10 MXN30,21630 MKD
20 MXN60,43260 MKD
50 MXN151,08150 MKD
100 MXN302,16300 MKD
250 MXN755,40750 MKD
500 MXN1.510,81500 MKD
1000 MXN3.021,63000 MKD
2000 MXN6.043,26000 MKD
5000 MXN15.108,15000 MKD
10000 MXN30.216,30000 MKD