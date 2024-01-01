5 Makedonya dinarından Kuveyt dinarına

Reel döviz kuru ile MKD → KWD çevirin

5 mkd
0,027 kwd

1,000ден MKD = 0,005367ك KWD

20:13 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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MKD → KWD çevrim grafiği

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Reel piyasa kuru

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1 MKD → KWDSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,00540,0054
Düşük0,00530,0053
Ortalama0,00540,0054
Değişim0.42%-0.01%
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1 MKD → KWD istatistikleri

MKD → KWD kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0054, en düşük 0,0053 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0054 oldu. MKD → KWD kurundaki değişiklik 0.42 değerindeydi.

MKD → KWD kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0054, en düşük 0,0053 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0054 oldu. MKD → KWD kurundaki değişiklik -0.01 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDZARCADEURNZDSGDAUDGBP
1 USD118,2831,3880,9271,6821,3371,5390,785
1 ZAR0,05510,0760,0510,0920,0730,0840,043
1 CAD0,72113,17410,6681,2120,9641,1090,566
1 EUR1,07919,7241,49711,8141,4431,660,847

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Makedonya dinarından Kuveyt dinarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak MKD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak KWD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut MKD → KWD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Makedonya dinarı için en iyi döviz çiftleri

MKD → USD

MKD → ZAR

MKD → CAD

MKD → EUR

MKD → NZD

MKD → SGD

MKD → AUD

MKD → GBP

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Makedonya Dinarı / Kuveyt Dinarı
1 MKD0,00537 KWD
5 MKD0,02684 KWD
10 MKD0,05367 KWD
20 MKD0,10734 KWD
50 MKD0,26836 KWD
100 MKD0,53672 KWD
250 MKD1,34179 KWD
500 MKD2,68358 KWD
1000 MKD5,36716 KWD
2000 MKD10,73432 KWD
5000 MKD26,83580 KWD
10000 MKD53,67160 KWD
Çevrim kurları Kuveyt Dinarı / Makedonya Dinarı
1 KWD186,31800 MKD
5 KWD931,59000 MKD
10 KWD1.863,18000 MKD
20 KWD3.726,36000 MKD
50 KWD9.315,90000 MKD
100 KWD18.631,80000 MKD
250 KWD46.579,50000 MKD
500 KWD93.159,00000 MKD
1000 KWD186.318,00000 MKD
2000 KWD372.636,00000 MKD
5000 KWD931.590,00000 MKD
10000 KWD1.863.180,00000 MKD