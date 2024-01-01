10 bin Kuveyt dinarından Makedonya dinarına

Reel döviz kuru ile KWD → MKD çevirin

1,000ك KWD = 190,3ден MKD

21:58 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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KWD → MKD çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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MKD
1 KWD → MKDSon 30 günSon 90 gün
Yüksek190,2900190,2900
Düşük183,9800180,1980
Ortalama186,3745183,4943
Değişim3.01%4.19%
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1 KWD → MKD istatistikleri

KWD → MKD kurunun performansı son 30 günde en yüksek 190,2900, en düşük 183,9800 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 186,3745 oldu. KWD → MKD kurundaki değişiklik 3.01 değerindeydi.

KWD → MKD kurunun performansı son 90 günde en yüksek 190,2900, en düşük 180,1980 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 183,4943 oldu. KWD → MKD kurundaki değişiklik 4.19 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiKWD - MKD tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDINREURZARAUDNZDNGNAED
1 USD184,4320,94918,191,5471,7051.710,373,673
1 INR0,01210,0110,2150,0180,0220,2570,044
1 EUR1,05488,983119,171,6311,7971.802,563,871
1 ZAR0,0554,6420,05210,0850,09494,0290,202

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Kuveyt dinarından Makedonya dinarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak KWD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak MKD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut KWD → MKD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Kuveyt dinarı için en iyi döviz çiftleri

KWD → USD

KWD → INR

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KWD → ZAR

KWD → AUD

KWD → NZD

KWD → NGN

KWD → AED

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Kuveyt Dinarı / Makedonya Dinarı
1 KWD190,29000 MKD
5 KWD951,45000 MKD
10 KWD1.902,90000 MKD
20 KWD3.805,80000 MKD
50 KWD9.514,50000 MKD
100 KWD19.029,00000 MKD
250 KWD47.572,50000 MKD
500 KWD95.145,00000 MKD
1000 KWD190.290,00000 MKD
2000 KWD380.580,00000 MKD
5000 KWD951.450,00000 MKD
10000 KWD1.902.900,00000 MKD
Çevrim kurları Makedonya Dinarı / Kuveyt Dinarı
1 MKD0,00526 KWD
5 MKD0,02628 KWD
10 MKD0,05255 KWD
20 MKD0,10510 KWD
50 MKD0,26276 KWD
100 MKD0,52552 KWD
250 MKD1,31379 KWD
500 MKD2,62758 KWD
1000 MKD5,25515 KWD
2000 MKD10,51030 KWD
5000 MKD26,27575 KWD
10000 MKD52,55150 KWD