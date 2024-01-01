1 Makedonya dinarından Çek korunasına

Reel döviz kuru ile MKD → CZK çevirin

1 mkd
0,41 czk

1,000ден MKD = 0,4117Kč CZK

19:42 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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MKD → CZK çevrim grafiği

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Reel piyasa kuru

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1 MKD → CZKSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,41340,4134
Düşük0,40750,3983
Ortalama0,41080,4053
Değişim0.87%1.24%
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1 MKD → CZK istatistikleri

MKD → CZK kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,4134, en düşük 0,4075 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,4108 oldu. MKD → CZK kurundaki değişiklik 0.87 değerindeydi.

MKD → CZK kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,4134, en düşük 0,3983 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,4053 oldu. MKD → CZK kurundaki değişiklik 1.24 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDZARCADEURNZDSGDAUDGBP
1 USD118,2681,3870,9271,6811,3371,5380,785
1 ZAR0,05510,0760,0510,0920,0730,0840,043
1 CAD0,72113,17110,6681,2120,9641,1090,566
1 EUR1,07919,7151,49711,8141,4431,6590,847

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Makedonya dinarından Çek korunasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak MKD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak CZK seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut MKD → CZK kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Makedonya dinarı için en iyi döviz çiftleri

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Makedonya Dinarı / Çek Cumhuriyeti Korunası
1 MKD0,41174 CZK
5 MKD2,05872 CZK
10 MKD4,11743 CZK
20 MKD8,23486 CZK
50 MKD20,58715 CZK
100 MKD41,17430 CZK
250 MKD102,93575 CZK
500 MKD205,87150 CZK
1000 MKD411,74300 CZK
2000 MKD823,48600 CZK
5000 MKD2.058,71500 CZK
10000 MKD4.117,43000 CZK
Çevrim kurları Çek Cumhuriyeti Korunası / Makedonya Dinarı
1 CZK2,42870 MKD
5 CZK12,14350 MKD
10 CZK24,28700 MKD
20 CZK48,57400 MKD
50 CZK121,43500 MKD
100 CZK242,87000 MKD
250 CZK607,17500 MKD
500 CZK1.214,35000 MKD
1000 CZK2.428,70000 MKD
2000 CZK4.857,40000 MKD
5000 CZK12.143,50000 MKD
10000 CZK24.287,00000 MKD