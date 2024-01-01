5 Makedonya dinarından Kosta Rika kolonuna

Reel döviz kuru ile MKD → CRC çevirin

5 mkd
45,92 crc

1,000ден MKD = 9,185₡ CRC

19:27 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
Döviz kurunu takip edin

Bu para birimleri arasında para gönderemiyoruz

Bunun üzerinde çalışıyoruz. Haber almak için kaydolun ve en kısa zamanda size haber verelim.

Mümkün olduğunda bildirim alın

MKD → CRC çevrim grafiği

Bir dakika öncesi itibariyle 0
Reel piyasa kuru

Daha iyi bir kur mu bekliyorsunuz?

Şimdi bir bildirim ayarlayın ve kur daha iyi olduğunda size haber verelim. Ayrıca günlük özetlerimizle en yeni haberlerimizi asla kaçırmazsınız.

1 MKD → CRCSon 30 günSon 90 gün
Yüksek9,38819,3881
Düşük9,15448,8654
Ortalama9,30049,1676
Değişim0.33%3.60%
Tüm geçmişi görüntüleyin

1 MKD → CRC istatistikleri

MKD → CRC kurunun performansı son 30 günde en yüksek 9,3881, en düşük 9,1544 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 9,3004 oldu. MKD → CRC kurundaki değişiklik 0.33 değerindeydi.

MKD → CRC kurunun performansı son 90 günde en yüksek 9,3881, en düşük 8,8654 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 9,1676 oldu. MKD → CRC kurundaki değişiklik 3.60 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDZARCADEURNZDSGDAUDGBP
1 USD118,2671,3870,9271,6811,3371,5380,785
1 ZAR0,05510,0760,0510,0920,0730,0840,043
1 CAD0,72113,17110,6681,2120,9641,1090,566
1 EUR1,07919,7151,49711,8141,4431,660,847

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Makedonya dinarından Kosta Rika kolonuna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak MKD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak CRC seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut MKD → CRC kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Makedonya dinarı için en iyi döviz çiftleri

MKD → USD

MKD → ZAR

MKD → CAD

MKD → EUR

MKD → NZD

MKD → SGD

MKD → AUD

MKD → GBP

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Makedonya Dinarı / Kosta Rika Kolonu
1 MKD9,18490 CRC
5 MKD45,92450 CRC
10 MKD91,84900 CRC
20 MKD183,69800 CRC
50 MKD459,24500 CRC
100 MKD918,49000 CRC
250 MKD2.296,22500 CRC
500 MKD4.592,45000 CRC
1000 MKD9.184,90000 CRC
2000 MKD18.369,80000 CRC
5000 MKD45.924,50000 CRC
10000 MKD91.849,00000 CRC
Çevrim kurları Kosta Rika Kolonu / Makedonya Dinarı
1 CRC0,10887 MKD
5 CRC0,54437 MKD
10 CRC1,08874 MKD
20 CRC2,17748 MKD
50 CRC5,44370 MKD
100 CRC10,88740 MKD
250 CRC27,21850 MKD
500 CRC54,43700 MKD
1000 CRC108,87400 MKD
2000 CRC217,74800 MKD
5000 CRC544,37000 MKD
10000 CRC1.088,74000 MKD